HOME WOMEN HEALTH

Vaksinasi Covid-19 Akan Berbayar di 2024? Ini Penjelasan Kemenkes

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |23:00 WIB
Vaksinasi Covid-19 Akan Berbayar di 2024? Ini Penjelasan Kemenkes
Vaksin Covid-19. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENULARAN Covid-19 di Indonesia kembali meningkat. Alhasil pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mendorong warga menjalani vaksinasi untuk meningkatkan ketahanan tubuh.

Pemerintah sendiri telah menyediakan 4,1 juta dosis vaksin Covid-19 gratis menjelang perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta mendorong warga untuk menjalani vaksinasi guna mencegah penularan virus corona.

Lantas, apakah vaksin Covid-19 akan berbayar setelah 31 Desember 2023 mendatang?

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan memang sempat menyebut bahwa program pemerintah untuk menggratiskan pembiayaan vaksinasi Covid-19 akan berakhir pada 31 Desember 2023. Budi memastikan, vaksinasi Covid-19 gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia pada tahun ini masih berlaku hingga 31 Desember 2023.

Vaksin Covid-19

"Kami diminta sampai akhir tahun ini (biaya vaksinasi) masih ditanggung negara," kata Budi Gunadi Sadikin, dilansir dari Antara, Minggu 17 Desember 2023.

Meski begitu, Budi memastikan bahwa terdapat kelompok masyarakat berisiko tinggi dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang akan dikecualikan dari ketentuan vaksinasi Covid-19 berbayar mulai awal 2024.

"Kebijakan pemerintah arahnya jika ini beresiko tinggi dan dia sudah dicover BPJS Kesehatan, dia masuk ke situ. Kalau belum, masih beli sendiri normal seperti layanan kesehatan lainnya," katanya.

Budi juga mengatakan, meskipun Indonesia telah memasuki era endemi yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada 21 Juni 2023 lalu, hingga saat ini vaksinasi Covid-19 tetap dibutuhkan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
