10 Tempat Wisata yang Sejuk Menyegarkan di Bandung, Kota Kuliner Terbaik Dunia!

Kawasan Wisata Punclut di Bandung, Jawa Barat. (Instagram @bandungtrip)

MENGULAS 10 tempat wisata di Bandung yang suasananya sejuk menyegarkan, cocok untuk melepas penat. Tentu saja kawasan-kawasan ini memiliki daya tariknya sendiri dan menawarkan pengalaman menyenangkan.

Bandung baru-baru ini dinobatkan sebagai salah satu Best Food Cities atau kota kuliner terbaik di dunia oleh Taste Atlas. Ibu Kota Jawa berada di peringkat 10 dalam daftar 100 Best Food Cities. Mengalahkan kota-kota besar dunia seperti Paris, Bangkok, Macau, Singapura, New York, Seoul, Istanbul, hingga Moskow.

Selain kuliner, Bandung juga punya banyak tempat wisata alam yang indah. Jadi, tidak perlu ragu untuk menepi sejenak dari hiruk-pikuk kota dan temukan ketenangan di Bandung.

BACA JUGA:

Berikut 10 tempat wisata Bandung yang sejuk :

Situ Patenggang

Situ Patenggang adalah danau yang indah di Kawasan Ciwidey. Dikelilingi oleh hutan pinus dan perkebunan teh Rancabali, tempat ini menawarkan keindahan pemandangan alam.

Pengunjung dapat mencoba berbagai aktivitas seperti naik speed boat, perahu dayung, atau sekadar bersantai menikmati kuliner khas Bandung. Jangan lupa singgah di batu cinta yang memiliki mitos menarik.

Situ Patenggang

Orchid Forest Cikole

Pecinta alam dan bunga anggrek pasti sangat menyukai Orchid Forest Cikole. Selain dipenuhi keindahan anggrek, tempat ini juga menawarkan suasana sejuk dengan hutan pinus yang hijau.

Nikmati berbagai fasilitas dan wahana yang tersedia di sini, seperti Orchid House, jembatan gantung, dan mini golf. Orchid Forest Cikole terletak sekitar 20 kilometer dari pusat Kota Bandung.

Orchid Forest Cikole

Gunung Tangkuban Perahu

Gunung Tangkuban Perahu merupakan salah satu ikon populer di Jawa Barat. Belum afdol jika tidak mengunjungi gunung yang berlokasi di Lembang, Bandung Barat ini. Pengunjung dapat berjalan-jalan di sekitar kawah atau menikmati pemandangan dari puncak gunung.

Kawah Gunung Tangkuban Perahu

Curug Batu Templek

Curug Batu Templek merupakan air terjun menakjubkan dengan pemandangan pegunungan kapur yang indah. Nikmati suasana sejuk dan alami sembari menikmati keindahan aliran air yang jernih. Curug Batu Templek terletak di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung.

Kawasan Wisata Punclut

Kawasan Wisata Punclut menjadi tempat kekinian untuk menikmati panorama Kota Bandung. Terdapat berbagai kafe instagramable dan tempat wisata mengasyikan. Terletak di ketinggian, tempat ini menawarkan udara yang sejuk dan pemandangan indah.

Ranca Upas

Destinasi wisata alam yang ideal untuk camping dan bersantai bersama keluarga di Bandung salah satunya Ranca Upas. Pengunjung dapat berfoto dengan rusa, menikmati indahnya padang edelweis, dan merasakan kesegaran udara. Terletak di Ciwidey, Ranca Upas hanya berjarak 2 jam perjalanan dari pusat Kota Bandung.

Ranca Upas

Kawah Putih

Suhu di kawasan Kawah Putih Bandung cenderung sejuk berkisah 8 sampai 22 derajat celcius. Pemandangan kawah vulkanik berwarna putih dan air yang kehijauan begitu mempesona.

Nikmati keindahan alam Kawah Putih saat matahari terbit atau malam hari ketika langit dipenuhi bintang-bintang. Jangan lupa untuk mengabadikan foto menarik di dermaga kayu dan skywalk cantigi.