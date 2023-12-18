Gaet Wisatawan Berkualitas, 20 Negara Akan Dapat Bebas Visa Kunjungan ke Indonesia!

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan memberikan fasilitas bebas visa kunjungan ke Indonesia untuk 20 negara, dalam rangka menarik wisatawan berkualitas.

Menurut Sandiaga, 20 negara di luar ASEAN tersebut dipilih berdasarkan dari banyaknya jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia hingga nilai transaksi selama berwisata di Tanah Air.

“Bebas visa kunjungan sangat menentukan kunjungan wisatawan di 2024. Kami konsisten bidik wisatawan berkualitas dan berkelanjutan,” kata Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandiaga Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).

BACA JUGA:

Adapun 20 negara yang diusulkan dapat bebas visa kunjungan adalah Australia, Amerika Serikat, Inggris, China, India, Prancis, Jerman, Qatar, Korea Selatan, Uni Ermirat Arab, Arab Saudi, Spanyol, Belanda, Rusia, Taiwan, Selandia Baru, Italia, Jepang dan beberapa negara Timur Tengah lainnya.