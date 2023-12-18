Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Seorang Ayah Nekat Berhentikan Mobil Polisi demi Anaknya Bisa Foto

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |20:58 WIB
Viral Seorang Ayah Nekat Berhentikan Mobil Polisi demi Anaknya Bisa Foto
Seorang ayah memberhentikan mobil polisi demi anaknya bisa foto. (Instagram)
A
A
A

KEBAHAGIAAN sejatinya tidak semata-mata diukur dari uang. Setiap orang ternyata memiliki caranya masing-masing untuk bisa menciptakannya.

Bahkan, kebahagiaan bisa diciptakan melalui hal-hal kecil dan sederhana sekalipun. Seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh seorang ayah yang aksinya viral di jagat maya.

Pasalnya, untuk bisa menyenangkan anak laki-lakinya yang masih bocah itu, ia sampai memberhentikan mobil polisi lalu lintas. Usut punya usut, sang anak ingin sekali bisa berfoto di mobil polisi.

Ya, alih-alih minta dibelikan mainan mahal seperti anak pada umumnya, bagi beberapa bocah, berfoto di mobil polisi mungkin sudah cukup membuat mereka senang bukan main.

Momen seorang ayah memberhentikan mobil polisi demi anaknya itu tampak direkam langsung oleh sang polisi saat tengah berpatroli di jalanan.

      
