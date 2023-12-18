Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

COVID-19 Melonjak, Tak Ada Pembatasan dan Pemberlakuan Wajib Vaksin untuk Berwisata!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |20:30 WIB
COVID-19 Melonjak, Tak Ada Pembatasan dan Pemberlakuan Wajib Vaksin untuk Berwisata!
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan tidak ada pembatasan perjalanan dan pemberlakuan aturan wajib ada bukti vaksinasi untuk bepergian atau masuk destinasi wisata di Indonesia, meski kasus COVID-19 meningkat lagi akhir-akhir ini.

Hal itu disampaikan Sandiaga untuk menjawab keraguan masyarakat yang khawatir akan danya pembatasan dan wajib menunjukkan bukti vaksinasi COVID-19 untuk bepergian atau masuk tempat wisata.

 BACA JUGA:

“Belum ada kebijakan mengenai pembatasan perjalanan atau pengecekan vaksinasi, maupun regulasi sebelumnya yang kita pakai saat pandemi COVID-19,” kata Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).

Meski belum ada kebijakan terkait syarat tersebut, Sandiaga tetap meminta masyarakat untuk melengkapi dosis vaksinasi COVID-19 sebagai upaya antisipasi.

 Ilustrasi

Halaman:
1 2
      
