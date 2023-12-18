COVID-19 Meningkat, Sandiaga Imbau Pakai Masker dan Liburan Nataru 2024 di Indonesia Aja!

KASUS COVID-19 meningkat di beberapa negara termasuk Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengimbau masyarakat menaati protokol kesehatan dan memakai masker saat keluar rumah.

“Saya sendiri masih terus pakai masker sekarang, ini jangan dianggap enteng, jaga kesehatan dari sekarang,” kata Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).

Sandiaga juga mengajak masyarakat untuk berwisata di Indonesia saja, tidak usah ke luar negeri saat momen libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 atau Nataru, mengingat kasus COVID-19 di beberapa lagi melonjak. Misalnya Singapura dan Malaysia.

Liburan di Indonesia tentu bisa meminimalisasi paparan COVID-19 dari negara luar.

“Sekarang kasus COVID-19 meningkat, oleh karena itu kami mengimbau wisatawan berwisata di Indonesia aja saat libur Nataru,” ujar Sandi.