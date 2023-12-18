Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Batagor Jadi Cemilan Terenak di Dunia, Ini Sejarah Panjangnya

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |19:41 WIB
Batagor Jadi Cemilan Terenak di Dunia, Ini Sejarah Panjangnya
Batagor. (Foto: Instagram @tastemadeinindonesia)
A
A
A

BATAGOR merupakan makanan khas Bandung yang banyak digemari masyrakat Indonesia. Ternyata kenikmatan batagor ini pun tidak hanya digemari oleh masyarakat Indonesia, tapi juga bangsa lain.

Pasalnya, hidangan ini berhasil menduduki peringkat pertama sebagai camilan terenak di dunia versi TasteAtlas. Batagor mendapatkan poin 4.6 mengalahkan Kepta Duona dari Lithuania, Guotie dari China, bahkan juga roti canai dari negara tetangga, Malaysia.

Dikatakan dalam laman TasteAtlas, batagor merupakan salah satu jajanan paling terkenal di Indonesia, pangsit ikan goreng yang disajikan dengan saus pedas tradisional.

Hidangan ini berakar pada tradisi kuliner Tiongkok, yang telah meninggalkan jejak di banyak masakan Indonesia. Meski jajanan terkenal ini mengingatkan pada pangsit Cina, namun ciri khasnya adalah digoreng, bukan dikukus.

Ikan yang paling umum digunakan untuk membuat hidangan ini adalah ikan tenggiri, mackerel, dan udang juga bisa digunakan. Kentang, tahu, atau kubis juga kadang-kadang ditambahkan sebagai makanna pelengkap ke dalam hidangan.

Batagor menjadi jajanan yang cocok karena cara penyajiannya. Saat digoreng, siomay dipotong kecil-kecil dan diguyur dengan saus kacang, kecap, dan sambal dengan sedikit perasan jeruk nipis.

Hidangan ini ditemuka pada tahun 1980an di Bandung, namun saat ini dapat ditemukan di seluruh Indonesia. Karena proses penyajiannya yang cepat, biasanya dijual di pedagang kaki lima, tetapi juga bisa ditemukan di banyak restoran Indonesia.

Tak hanya batagor, hidangan lain yang termasuk dalam cemilan paling enak di dunia adalah pempek. Pempek berada di urutan ke tujuh, dengan poin yang sama. Batagor merupakan varian hidangan lain yang terbuat dari daging ikan yang dihaluskan.

