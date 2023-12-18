5 Tips Pilih Buah Naga yang Manis, Dijamin Anti Gagal!

BUAH Naga bisa dibilang jadi salah satu buah yang cukup jadi favorit banyak orang. Selain karena rasanya yang manis, dan teksturnya yang ‘juicy’, murah, gampang ditemukan di mana-mana, buah naga juga terkenal sebagai salah satu buah yang kaya akan manfaat.

Meski begitu, tidak semua buah naga memiliki rasa yang manis. Jika salah pilih, Anda justru akan mendapatkan buah naga yang rasanya cenderung tawar. Makanya, supaya tak salah pilih dan berakhir zonk, perlu tahu beberapa tips alias cara memilih buah naga yang manis, berikut lima tipsnya, dilansir dari laman Buahnaga ID, Senin (18/12/2023)

1. Lihat bentuk buah: Umumnya, bentuk buah naga sedikit agak lonjong. Sedangkan pada buah naga yang sudah tua, bentuknya lebih membulat dan kencang, dibandingkan yang masih muda. Pilih yang lebih membulat, amati dari bentuk pangkal buah. Pada buah naga yang tua, bentuk pangkal ke ujungnya berbeda sekali.

Pangkal jauh lebih besar bulatnya, sedangkan buah naga yang muda muda, pangkal ke ujung, relatif lebih ‘halus’ perpindahan bentuknya, sehingga lebih lonjong.

2. Warna merah: Pada buah naga muda, rasanya tidaklah semanis dan sesegar yang sudah tua. Oleh karena itu, untuk mendapatkan yang tua dan sudah masak, pilihlah buah yang memiliki warna merah lebih merona, bahkan ke arah magenta.

Jika masih bingung, karena warnanya hampir serupa. Coba untuk mengambil beberapa buah naga dengan ukuran berbeda, lalu letakkan sejajar dan kurasi berdasarkan kepekatan warnanya dari yang pekat sampai yang muda.