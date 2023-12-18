Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Tips Pilih Buah Naga yang Manis, Dijamin Anti Gagal!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |22:30 WIB
5 Tips Pilih Buah Naga yang Manis, Dijamin Anti Gagal!
Tips memilih buah naga, (Foto: 8Photoi/Freepik)
A
A
A

BUAH Naga bisa dibilang jadi salah satu buah yang cukup jadi favorit banyak orang. Selain karena rasanya yang manis, dan teksturnya yang ‘juicy’, murah, gampang ditemukan di mana-mana, buah naga juga terkenal sebagai salah satu buah yang kaya akan manfaat.

Meski begitu, tidak semua buah naga memiliki rasa yang manis. Jika salah pilih, Anda justru akan mendapatkan buah naga yang rasanya cenderung tawar. Makanya, supaya tak salah pilih dan berakhir zonk, perlu tahu beberapa tips alias cara memilih buah naga yang manis, berikut lima tipsnya, dilansir dari laman Buahnaga ID, Senin (18/12/2023)

1. Lihat bentuk buah: Umumnya, bentuk buah naga sedikit agak lonjong. Sedangkan pada buah naga yang sudah tua, bentuknya lebih membulat dan kencang, dibandingkan yang masih muda. Pilih yang lebih membulat, amati dari bentuk pangkal buah. Pada buah naga yang tua, bentuk pangkal ke ujungnya berbeda sekali.

 BACA JUGA:

Pangkal jauh lebih besar bulatnya, sedangkan buah naga yang muda muda, pangkal ke ujung, relatif lebih ‘halus’ perpindahan bentuknya, sehingga lebih lonjong.

2. Warna merah: Pada buah naga muda, rasanya tidaklah semanis dan sesegar yang sudah tua. Oleh karena itu, untuk mendapatkan yang tua dan sudah masak, pilihlah buah yang memiliki warna merah lebih merona, bahkan ke arah magenta.

Jika masih bingung, karena warnanya hampir serupa. Coba untuk mengambil beberapa buah naga dengan ukuran berbeda, lalu letakkan sejajar dan kurasi berdasarkan kepekatan warnanya dari yang pekat sampai yang muda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/298/2947544/konsumsi-buah-utuh-vs-jus-mana-yang-lebih-baik-Likt0x9g6n.jpg
Konsumsi Buah Utuh Vs Jus, Mana yang Lebih Baik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/298/2920778/5-buah-unik-hanya-ada-di-indonesia-ada-yang-sudah-langka-loh-4i7kFfZjWG.jpg
5 Buah Unik Hanya Ada di Indonesia, Ada yang Sudah Langka Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/298/2920385/sederet-buah-buahan-yang-dianjurkan-untuk-ibu-hamil-JxAJvgOQ18.jpg
Sederet Buah-buahan yang Dianjurkan untuk Ibu Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/298/2898413/ahli-gizi-sarankan-konsumsi-buah-untuk-hadapi-cuaca-panas-twqFqeXGnR.jpg
Ahli Gizi Sarankan Konsumsi Buah untuk Hadapi Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/21/298/2817378/ahli-gizi-sarankan-makan-30-buah-dan-sayuran-dalam-seminggu-sQ0YQad8mv.jpg
Ahli Gizi Sarankan Makan 30 Buah dan Sayuran dalam Seminggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/01/298/2806387/3-kesalahan-umum-saat-makan-buah-yang-terakhir-paling-sering-dilakukan-3ExYr6poPy.jpg
3 Kesalahan Umum saat Makan Buah, yang Terakhir Paling Sering Dilakukan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement