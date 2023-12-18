3 Tips Bikin Bawang Goreng Renyah dan Tahan Lama, Si Condiment Terbaik di Dunia

BAWANG goreng dari Indionesia baru-baru dinobatkan sebagai Best Condiment, bumbu atau pelengkap makanan terbaik di dunia versi Taste Atlas. Bawang goreng khas Indonesia ini bahkan berhasil menyaingi beberapa bumbu lainnya, seperti Balsamic dari Italia hingga Sea Salt dari hingga Jerman.

Nah, di Indonesia sendiri biasanya bawang goreng banyak digunakan di berbagai masakan. Sebagai taburan sop, sayur, nasi goreng, bakso dan masih banyak lagi. Perlu diketahui, membuat bawang goreng sendiri tak semudah yang dibayangkan loh!

BACA JUGA: Resep Makan Siang Terong Oseng Bawang ala Chef Devina Hermawan

Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan agar bawang goreng bisa terasa garing dan tahan lama. Seperti apa tipsnya? Yuk simak tiga tipsnya berikut ini, sebagaimana dilansir kanal YouTube Pixy Marble, Senin (18/12/2023)

1. Diiris tipis: Tips pertama ialah mengiris bawang merah dengan tipis. Mengiris bawang hingga tipis dapat membantu bawang goreng jadi lebih renyah.

Pastikan pisau dipakai itu benar-benar tajam, agar memotong bawang dapat sempurna, atau bisa juga manfaatkan alat pemotong bawang agar hasil lebih maksimal.