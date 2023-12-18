Resep Makan Siang Ayam Tepung dan Kremesan

RESEP makan siang yang bisa dicoba kali ini adalah ayam goreng tepung. Olahan ayam ini memang banyak diminati bahkan kerap disajikan pada restoran cepat saji.

Perlu diketahui bahwa agar ayam terasa krispi dan renyah, perlu banyak minyak, tepung terigu, dan bahan pelengkap. Nah, jika Anda juga menyukai gorengan kering bisa juga ditambahkan kremesan loh.

Seperti dikutip Okezone dari akun Instagram @lestarisahidin, berikut resep ayam tepung renyah dan kremesan yang sangat cocok untuk bekal maupun makan siang.

Bahan A:

1 kg tepung terigu

2 ons tepung maizena

1/2 sdm garam halus

10 gr kaldu bubuk

3/4 sdt merica halus

1/2 sdt bawang putih halus

1 sdt baking powder

Bahan B:

Ayam secukupnya, potong-potong kecil

Bahan C:

1-2 butir putih telur kocok lepas, tambahkan air secukupnya buat bahan pencelup ayam

Minyak Goreng banyak, agar ayam terendam menyeluruh

Cara membuat:

1. Aduk bahan A sampai rata, simpan di wadah tertutup;

2. Potong ayam sesuai selera tambahkan garam, merica bubuk, susu cair, masukkan di kulkas kira-kira 1 jam;

3. Ambil potongan ayam celupkan ke bahan C;

4. Panaskan minyak banyak;

5. Angkat tiriskan ayam, masukkan ke bahan A (tepung) aduk ringan beberapa kali, celupkan ke bahan C, angkat dan celupkan ke bahan A lagi aduk lagi sampai tepung menempel;

6. Masukkan ayam kedalam minyak yang sudah panas. Goreng sampai matang kekuningan, angkat dan sajikan selagi hangat.