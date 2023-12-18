4 Tips Memilih Sandal Jepit Nyaman dan Aman untuk Kesehatan

Tips memilih sandal jepit yang nyaman dan aman untuk kesehatan perlu Anda ketahui bila tak ingin mengalami masalah pada kaki di kemudian hari.

Meski dikenal praktis digunakan dan cocok untuk berbagai kondisi, Anda juga perlu hati-hati dalam hal memilih sandal jepit yang aman untuk kesehatan. Dokter spesialis kesehatan kaki atau yang dikenal juga sebagai pediatri mengungkapkan, salah satu gangguan kesehatan kaki diakibatkan tidak tepatnya pemilihan alas kaki.

Lantas, bagaimana memilih sandal jepit yang nyaman, aman untuk kesehatan dan tetap trendy? Ini tipsnya!

Tips Memilih Sandal Jepit

1. Pilih yang Memiliki Bantalan Empuk

Sandal jepit dengan sol tipis dan keras berisiko menyebabkan stres pada urat dan nyeri di bagian tulang kering. Sebab, otot-otot di area betis memanjang serta dapat menyebabkan kaki mudah lelah dan cedera.

Oleh karena itu, pilihlah sandal yang memiliki bantal empuk serta nyaman untuk pemakaian sehari-hari sehingga terhindar dari cedera kaki.

2. Bahan Kuat dan Tahan lama

Meski empuk dan elastis, pastikan sandal jepit yang kamu pilih kuat dan tahan lama. Sebab, sandal jepit berkualitas dan tahan lama tak hanya memiliki kegunaan sebagai alas kaki yang nyaman juga memperkecil potensi menjadi limbah yang dapat merusak Bumi.