HOME WOMEN FASHION

Gaya Dian Sastrowardoyo saat Ngajar di Kampus, Simpel dengan Kemeja Putih

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |12:09 WIB
Gaya Dian Sastrowardoyo saat Ngajar di Kampus, Simpel dengan Kemeja Putih
Gaya Dian Sastro saat ngajar di kampus. (Foto: Instagram)
A
A
A

DIAN Sastrowardoyo tidak hanya padai berakting. Dia pun belakangan mahir membagikan ilmu dengan menjadi dosen vokasi di Universitas Indonesia.

Momen saat dia mengajar pun sering kali di unggah ke akun Instagramnya. Pemeran Jeng Yang di Gadis Kretek itu begitu bersemangat.

“Ngajar di @vokasi_ui pagi ini untuk prodi Produksi Media,” tulis Dian, dikutip Senin (18/12/2023).

Dian

Dalam video itu, Dian yang memakai kemeja putih dan celana jeans begitu menikmati proses mengajarnya. Terlihat pula para mahasiswanya yang begitu serius sekaligus antusias diajar oleh sosok bintang Tanah Air ini.

Cara Dian mengajar pun terlihat membuat para mahasiswa nyaman dengan materi yang dia paparkan.

“Selalu menyukai berbagi tentang semangatku di film,” tulis Dian.

