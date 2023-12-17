Viral Irene dan Yeri Red Velvet Joged-Joged di Salah Satu Mal Indonesia, Udah Nyaman Banget Ya?

GIRLBAND asal Korea Red Velvet, tampaknya semakin betah berlama-lama di Indonesia. Sebelumnya Seulgi, membagikan momen mencicipi kuliner khas Indonesia, seperti Nasi Goreng dan tumis bunga pepaya dengan petai.

Kini giliran Irene dan Yeri yang semakin melokal dengan menari bersama di depan salah satu mall di pusat Kota Jakarta, yakni Plaza Senayan.

Melansir unggahan akun Instagram @redvelvet.smtown, terlihat kedua member Red Velvet tersebut yang menari bersama dengan berlatarkan dekorasi natal yakni Wreath Ring Krans berukuran sangat besar dan tampak indah dihiasi lampu bernuansa gold.

Irene dan juga Yeri tampak begitu lincah melakukan tren dance tersebut. Dilengkapi dengan lagu dari EXO yang bertajuk The First Snow, keduanya terlihat begitu semangat menyambut natal yang akan datang.

Leader Red Velvet, Irene menggunakan oversized sweater dengan celana skinny berwarna serba hitam. Sementara itu, Yeri mengenakan oversized blazer dengan straight pants berwarna abu-abu. Keduanya kompak pakai beanie hat.

Seperti yang diketahui, Red Velvet udah tiga kali mengunjungi para fans dan menggelar konser di Indonesia. Bahkan di tahun 2023 ini, Girl Grup di bawah naungan SM Entertainment ini sudah dua kali lho kembali menyapa para ReVeluv Indonesia.