HOME WOMEN LIFE

Viral Pasangan Bawa Balita Naik Gunung, Netizen Ingatkan Hipotermia

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |18:22 WIB
Viral Pasangan Bawa Balita Naik Gunung, Netizen Ingatkan Hipotermia
Viral Ajak Balita Mendaki Gunung. (Foto: X)
A
A
A

NAIK gunung menjadi salah satu kegiatan yang kerap dilakukan banyak orang. Meskipun harus bersusah payah menghadapi berbagai track-track pendakian, ketika sampai di puncak gunung seluruh rasa lelah akan terbayarkan dengan indahnya pemandangan alam sekitar.

Oleh karenanya, banyak orang rela bersusah payah untuk merasakan pengalaman mendaki gunung. Bahkan ada pun sebagian dari masyarakat yang ingin mengajak sang anak untuk ikut mendaki. Seperti halnya dengan fenomena yang viral di media sosial baru-baru ini.

Viral Pendaki Gunung

Unggahan dari akun X @sbyfess, viral lantaran membagikan konten berupa video yang menampilkan pasangan suami istri yang sedang mendaki gunung dengan membawa sang anak. Mendaki gunung termasuk aktivitas ekstrim yang cukup berbahaya apalagi melibatkan anak-anak di dalamnya.

Pasangan tersebut terlihat sedang mengabadikan momen dengan kondisi anak yang ditaruh di dalam tas carrier khusus untuk anak. Tas tersebut ditaruh di punggung belakang sang ayah. Anak tersebut diduga masih balita dan seperti kedinginan dengan menggunakan jaket berwarna ungu muda.

“Rek siapa yang cita-citanya pengen bawa anak muncak bareng?” tulisan tersebut pada keterangan video.

Bukannya mendapat pujian dari netizen, unggahan tersebut malah kena hujatan netizen lantaran kasihan melihat sang anak yang nampak seperti kedinginan.

Halaman:
1 2
      
