Mampir ke Casa Cuomo Ristorante, Restoran Indonesia yang Dapat Penghargaan Restoran Italia Terbaik

OTTIMO! Itulah kata pertama yang akan Anda ungkapkan saat menikmati hidangan dari Casa Cuomo Ristorante. Restoran yang menyajikan berbagai hidangan khas dan otentik dari Selatan Italia, Napoli ini jadi rekomendasi pecinta kudapan khas Italia yang tak boleh dilewatkan di Jakarta.

Restoran ini juga mendapatkan penghargaan bergengsi, TOP 50 Italian Restaurant atau daftar Top 50 Italia untuk kategori restoran Italia Terbaik di Dunia 2024 dalam ajang “Gran Gala Della Cucina Italiana” yang berlangsung di Milan.

Casa Cuomo Ristorante berhasil menempati peringkat ke-29 bahkan menjadi satu-satunya restoran di Indonesia yang mendapatkan penghargaan tersebut. Hal ini tentu semakin mengundang rasa penasaran untuk mencicipi hidangan di restoran ini, dimana pasta dan tiramisu jadi dua dari beberapa menu andalan yang patut dicoba di sini.

Setelah sepiring appetizer dihidangkan, giliran pizza Margherita dihidangkan di atas meja. Memiliki roti yang tipis dengan baluran saus tomat dan daun basil yang segar membuat rasa pizza khas Napoli berbeda dengan pizza lainnya.

Hal lain yang membedakannya adalah paduan sempurna tepung lokal premium dan air mineral Acqua Panna asli dari Italia digunakan dalam pembuatan adonan pizza. Dipanggang dengan Gold Wood Stove selama 3-5 menit, menghasilkan kerak pizza berkualitas tinggi.

Sepiring Fettucine pasta menyusul, siap untuk mengencangkan kain dengan saus krim truffle hitam disajikan hangat di atas meja. Aroma khas truffle begitu menggoda lidah, memberikan sinyal untuk lekas menyantapnya.

Dikombinasikan dengan cita rasa saus yang lembut menciptakan kenikmatan disetiap suapan yang Anda miliki. Belum usai, lidah Anda akan kembali dimanjakan dengan hidangan penutup berupa tiramisu. Setiap lapisnya kembut dengan taburan coklat bubuk yang cenderung sedikit pahit memberikan keseimbangan pada krim bagian dalamnya yang memiliki kadar manis cukup.