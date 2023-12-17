3 Zodiak Punya Rutinitas Sebelum Tidur Paling Padat, Leo Paling Lama

TIAP orang mempunyai kebiasaan tersendiri dalam menjalani hari-hari mereka, termasuk ketika sudah saingin tidur di malam hari. Meski pun beberapa orang lebih suka langsung tidur begitu sampai di rumah, namun berbeda dengan beberapa pemilik zodiak ini.

Menurut astrologi, tiga zodiak ini punya rutinitas khusus sebelum tidur, mengingat para pemiliknya punya karakter tertentu cenderung melakukan kebiasaan tertentu sebelum tidur. Dikutip dari Bustle, Minggu (17/12/2023). Berikut adalah tiga zodiak yang dikenal memiliki rutinitas malam hari yang paling padat.

1. Cancer: Sebagai zodiak yang dikenal anak rumahan, mereka tidak akan melewatkan rutinitas malam apa pun. Para Cancer memulai malamnya dengan minum teh yang menenangkan, menyusul dengan ritual spa pribadi hingga sesi skincare.

Tipe individu yang bisa meluangkan waktu untuk menulis jurnal dan merenungkan harinya. Orang-orang Cancer tidak akan tidur sampai rumah mereka benar-benar rapi. Rutinitas ini mungkin akan memakan waktu berjam-jam, namun membuat hatinya senang.

2. Leo: Pemilik zodiac ini senang terlihat menarik dan nyaman. Leo memiliki rutinitas sebelum tidur yang paling panjang, terutama pada kecantikan dan kesehatan. Begitu masuk ke kamar mandi dan menghabiskan waktu sampai berjam-jam.