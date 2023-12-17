Potret Fuji Kompak Bareng Gala di Acara Anak Nathalie Holscher, Mama Muda Jaksel Banget

FUJI memang kerap menyempatkan bermain dengan keponakan tercinta Gala Sky di setiap kesempatan. Meskipun memiliki aktivitas yang sangat padat, Fuji tetap memprioritaskan waktunya untuk mengunjungi Gala, bahkan menemani Gala bermain.

Momen kebersamaan keduanya sering kali dibagikan oleh Fuji di media sosialnya. Baru-baru ini Fuji dan Gala mengabadikan momen bersama ketika hendak menghadiri pesta ulang tahun Baby Adzam, anak dari komedian Sule dan Nathalie Holscher.

Keduanya tampil bersama begitu hangat dan memukau netizen, bahkan banyak tanggapan netizen yang menyatakan Fuji sudah cocok menjadi mama muda. Yuk intip berbagai potret kebersamaan Fuji dan Gala Sky yang diunggah akun Instagram @fuji_an.

Outfit ala mama muda Jaksel dan anaknya

Gaya fashion Fuji memang selalu menjadi perhatian banyak orang ya. Biasa tampil menggunakan outfit street style atau outfit ala ala remaja korea yang cute, kini Fuji kembali memukau publik dengan tampilan anggun layaknya ibu muda nih.

Menggunakan midi dress putih berbahan scuba dengan belahan di tengah dress tersebut, wanita yang kerap dipanggil Uti ini tampil memancarkan aura yang dewasa dan berkelas. Ditambah lagi dengan heels berwarna putih, pantas saja banyak netizen yang terpukau melihat tampilan Fuji ini.

Gala tampil ganteng dengan set suit

Tak hanya Fuji yang memukau mata netizen, tapi Gala juga berhasil bikin netizen terpukau lho. Gala menghadiri pesta ulang tahun Baby Azam dengan menggunakan set suit anak-anak yang memiliki motif kotak-kotak.

Gala mengenakan outfit bernuansa biru dengan sedikit hint abu-abu. Dipadupadankan dengan sneakers berwarna putih, anak dari Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah ini tampil layaknya prince charming yang menggemaskan.

Pose Candid bergandengan tangan

Fuji dan Gala berpose candid sambil berjalan. Keduanya saling berpegangan tangan dengan erat. Fuji melihat ke arah Gala yang tampak begitu ceria berjalan bersama tantenya. Keduanya berfoto di sebuah rooftop yang dihiasi cahaya golden hour, kedekatan keduanya terasa sangat hangat.