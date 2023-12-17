Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Seru! Siti Atikoh Marathon dan Senam Bareng Warga Semarang

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |10:28 WIB
Seru! Siti Atikoh Marathon dan Senam Bareng Warga Semarang
Siti Atikoh olahraga. (Foto: ist)
A
A
A

Akhir pekan tidak membuat Siti Atikoh Ganjar bermalas-malasan untuk berakrivitas. Istri calon presiden 2024 Ganjar Pranowo sudah produktif di Minggu (17/12/2023) pagi.

Siti Atikoh Ganjar memulai hari dengan mengikuti event Semarang 10K Run yang dimulai dari Balai Kota Semarang, Jawa Tengah pada Minggu (17/12/2023). Ini bukanlah ajang lari pertama yang diikuti oleh Siti Atikoh. Ibunda Alam Ganjar ini memang gemar berlari. Sebelumnya, ia mengikuti full Borobudur Marathon di bulan November lalu.

Siti Atikoh

Dalam kesempatan ini, Ganjar Pranowo lari bersama-sama dengan warga. Dirinya membaur dengan masyarakat menyusuri jalan yang ada di Semarang.

Keseruan Siti Atikoh pulang kampung ke Semarang tidak hanya sampai di situ saja. Ia langsung melanjutkan aktivitasnya dengan senam pagi di Panti Marhen Semarang bersama dengan ibu-ibu di Semarang. Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh turut ditemani dengan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

Pada kesempatan kali ini, Siti Atikoh, Hasto Kristiyanto, serta para warga Semarang yang lain senam melaksanakan dua kali. Pertama senam Ganjar dan Senam Indonesia Cinta Tanah Air.

Siti Atikoh sangat antusias. Dirinya mengikuti gerakan gerakan yang dilakukan oleh instsruktur senam dengan semangat yang membara. Semangat tersebut pun akhirnya menular pada ibu-ibu lainnya yang ikut senam bersama.

Ketika senam selesai, tentu Siti Atikoh tidak langsung meninggalkan tempat senam. Dirinya langsung dikerubungi ibu-ibu untuk bersalaman dan berfoto bersama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
