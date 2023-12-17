Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pesan Siti Atikoh Ganjar untuk Anak Muda: Jangan Mager Olahraga

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |10:19 WIB
Pesan Siti Atikoh Ganjar untuk Anak Muda: Jangan Mager Olahraga
Siti Atikoh Ganjar olahraga. (Foto: ist)
A
A
A

Istri calon presiden (Capres) 2024 nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti rajin berolahraga. Dari mulai senam, lari, hingga bersepeda ia geluti. Hal ini membat Siti Atikoh turut mengajak para muda-mudi agar tidak malas gerak dan berolahraga demi kesehatan.

Pesan tersebut disampaikan Atikoh usai melakukan senam Ganjar dan 'Sicita' (Senam Indonesia Cinta Tanah Air) bersama Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di halaman Kantor DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng), Minggu (17/12/2023).

Siti Atikoh

"Buat adek-adek yang muda-muda ayo jangan mager olahraga. Apapun olahraganya biar tubuh kita fit," ucap Siti Atikoh.

Melalui kesempatan ini, istri mantan Gubernur Jawa Tengah itu menekankan pentingnya kesehatan rohani kepada masyarakat.

"Dalam semuanya ya dalam segala hal kita harus sehat jasmani dan rohani, karena itu sangat penting bagi kita, karena kan kalau berbicara kesejahteraan bukan hanya masalah fisik saja, tetapi rohani dan rasa aman. Tiga hal itu," tutur dia.

Sebelum melakukan senam pagi ini, Atikoh dan Hasto turut meramaikan ajang lomba lari tahunan internasional Semarang 10K.

Halaman: 1 2
1 2
      
