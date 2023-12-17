Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Deretan Makanan yang Harus Dikonsumsi untuk Kesehatan Kulit

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |11:08 WIB
Deretan Makanan yang Harus Dikonsumsi untuk Kesehatan Kulit
Kombinasi Makanan Sehat. (Foto: Freepik)
A
A
A

CUACA panas dan polusi udara memang dapat membuat kulit kita kering, iritasi, dan sensitif. Faktanya, penyebab utama peradangan kulit adalah polusi, stres, radiasi UV, kecenderungan genetik, dan paparan bahan kimia dan alergen, termasuk kosmetik.

Dokter kulit, penulis, dan pengusaha perawatan kulit Harold Lancer mengatakan semua faktor ini memicu serangkaian reaksi dalam sistem kekebalan tubuh, dan jika tubuh tidak cukup kuat untuk melawan, sistem kekebalan tubuh akan menyebabkan peningkatan peradangan.

"Jika Anda tidak merawat kulit dengan benar dengan obat atau bahan topikal antiinflamasi, kulit akan terus bereaksi, gatal, dan mengalami gangguan yang menyebabkan ketidaknyamanan dan bahkan nyeri pada kasus yang parah,” kata Lancer seperti dilansir dari laman Well and Good.

Peradangan juga menyebabkan kerusakan kolagen, elastin, dan hiperpigmentasi sehingga menyebabkan kerusakan yang tidak diinginkan. Salah satu cara mengurangi peradangan tanpa obat adalah dengan mengurangi makanan olahan dan makanan yang mengandung gula rafinasi.

Lancer juga menganjurkan makan kombinasi sayuran segala warna. Sayuran memiliki sifat inflamasi dan memberikan oksigen ke tubuh. Selain sayur mayur, makanan kaya omega-3 dan asam lemak meningkatkan kesehatan kulit dan memperkuat imunitas tubuh.

Sumber asam lemak omega-3 antara lain salmon, sarden, dan kakap, namun jika Anda lebih menyukai pola makan nabati, Anda juga bisa menggunakan biji chia dan kenari. Lancer juga menyebutkan bahwa protein sangat penting untuk kesehatan kulit.

