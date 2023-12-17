Tips Jalani Perawatan Wajah untuk Pemula, Jangan Mepet dengan Acara

PERAWATAN wajah dan facial sama seperti perawatan kecantikan lainnya. Ada banyak pilihan berbeda tergantung pada kondisi kulit Anda dan jenis kulit yang diinginkan.

Pakar perawatan kulit Elizabeth Rimmer mengatakan jika Anda belum pernah menjalani perawatan wajah seperti facial, maka lebih baik menanyakan terlebih dahulu kepada apa yang akan terjadi terkait rasa sakit dan ketidaknyamanan.

"Biasanya, perawatan wajah tidak menimbulkan rasa sakit, namun beberapa perawatan, seperti mikrodermabrasi dan ekstraksi, dapat menyebabkan sedikit ketidaknyamanan," kata Rimmer seperti dilansir dari PopSugar.

Beberapa jenis perawatan wajah, seperti penghilangan pori-pori dan pengelupasan kimiawi yang intens, cenderung memerlukan waktu pemulihan yang lebih lama dibandingkan pijat wajah berbahan dasar minyak.

Dia menyarankan agar merencanakan waktu yang tepat adalah bijaksana untuk menghindari masalah kulit yang membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Selain itu, ada baiknya tidak menghilangkan bulu di wajah jika mendekati acara besar, dia pun menyarankan untuk melakukannya beberapa hari sebelumnya.

Eksfoliasi wajah seperti mikrodermabrasi dan produk yang mengandung retinol secara teoritis dapat meningkatkan risiko kerusakan akibat sinar matahari.