HOME WOMEN HEALTH

Soroti Kesehatan Mental Anak Muda, Alam Ganjar: Kesadarannya Harus Dibangun

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |18:44 WIB
Soroti Kesehatan Mental Anak Muda, Alam Ganjar: Kesadarannya Harus Dibangun
Alam Ganjar. (Foto: MNC)
A
A
A

MUHAMMAD Zinedine Alam Ganjar atau yang kerap dikenal sebagai Alam Ganjar menyoroti masalah mental health yang masih banyak terjadi di kalangan anak muda. Ia lantas memberi perhatian khusus terhadap masalah ini.

Pasalnya, berdasarkan hasil survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS), sebanyak satu dari tiga remaja berusia 10-17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Jumlah itu setara dengan 15,5 juta remaja di dalam negeri.

Sementara, sebanyak 1 dari 20 remaja berusia 10-17 tahun di Indonesia juga mengalami gangguan mental. Angkanya setara dengan 2,45 juta remaja di tanah air.

"Karena memang ini menjadi persoalan yang begitu besar bagi anak muda. Kita bisa lihat di sosmed banyak yang menyuarakan soal isu mental health, beberapa kali terjadi kejadian yang kurang mengenakan terkait mental health dan sepertinya ini belum menjadi perhatian khusus," ujar Alam Ganjar dalam Talkshow Mental Health di Bron Cafe, Denpasar, Bali, Minggu (17/12).

Alam juga turut menyoroti terkait akses kesehatan mental di Indonesia yang menurutnya masih sangat minim informasi.

Bahkan, di tingkat akademisi yang seharusnya banyak sekali penyediaan fasilitas untuk mendukung kesehatan mental keberadaannya belum terdistribusi secara optimal.

Selain itu, masih banyak masyarakat yang kurang paham akan tanda – tanda gangguan mental seperti depresi, yang mana depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang paling sering ditemukan.

Halaman:
1 2
      
