HOME WOMEN HEALTH

Bahaya Meniup Makanan Panas Menurut Medis, Jangan Dilakukan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |15:30 WIB
Bahaya Meniup Makanan Panas Menurut Medis, Jangan Dilakukan
Makanan panas jangan ditiup. (Foto: Dcist)
A
A
A

SAAT mengonsumsi makanan tertentu memang paling enak dalam keadaan hangat. Hal itu menandakan bahwa makanan tersebut masih dalam keadaan fresh. Apalagi bila makanan tersebut dikonsumsi saat hujan di cuaca dingin, rasanya begitu menenangkan dan menjadi semakin nikmat.

Namun ada beberapa orang yang ternyata tidak nyaman dengan makanan panas. Mereka merasa ketika makan makanan panas bisa membakar lidah. Alhasil sebelum dimakan mereka meniup makanan tersebut.

 makanan panas

Faktanya meniup makanan atau minuman panas yang akan dikonsumsi tidak disarankan lho. Dokter Nadia Alaydrus menjelaskan ada sebuah penelitian yang menyebut bahwa ketika seseorang meniup lilin kue ulang tahun ternyata menghasilkan 1400 lebih banyak bakteri dibandingkan dengan kue ulang tahun yang nggak ditiup.

"Saat meniup makanan yang akan dikonsumsi, itu akan mentransfer bakteri dan juga mikroorganisme yang lain dari saluran pernapasan ke makanan tersebut, makanya nggak disarankan meniup makanan," ujarnya seperti dikutip dari akun TikTok @nadialaydrus.

 BACA JUGA:

Selain itu, meniup makanan juga berbahaya bagi kesehatan. Apalagi nila Anda meniupkan makanan atau minuman untuk orang lain, mereka kemungkinan menderita penyakit seperti yang Anda alami.

Halaman:
1 2
      
