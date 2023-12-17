Mengenal Ketamine dan Efek Sampingnya, Obat Bius Penyebab Kematian Matthew Perry

FAKTA terbaru terkait kematian aktor ternama Matthew Perry terungkap. Pemain Chandler Bing di serial Friends yang meninggal dunia di usia 54 tahun ini disebut overdosis ketamine.

Hal tersebu diketahui dari laporan hasil otopsi yang diungkapkan oleh kantor pemeriksa medis Los Angeles County dalam laporan otopsi yang dirilis pada hari Jumat, (15/12/2023) waktu setempat.

Meski sebelumnya penyebab kematian Perry disebut karena tenggelam, penyakit arteri koroner, dan efek opioid, buprenorfin, namun kantor medis tersebut memastikan bahwa kematiannya terutama disebabkan oleh “efek akut ketamin”.

Lantas, apa itu ketamine? Dan apa saja efek sampingnya untuk kesehatan?

Ketamine adalah obat bius kuat yang semakin populer sebagai terapi alternatif untuk depresi, kecemasan, gangguan stres pasca trauma, dan masalah kesehatan mental lain yang sulit diobati. Namun, obat ini juga kerap digunakan sebagai penenang.

Dilansir dari laman Kemenkes RI, ketamin merupakan salah satu jenis obat anestesi yang biasanya digunakan bagi pasien yang akan menjalani suatu prosedur medis, misalnya pembedahan. Obat ini memiliki nama dagang yang popular yaitu Ketalar yang diperkenalkan oleh Domino dan Carsen pada taun 1965. Obat ini hanya dapat digunakan di rumah sakit dan saat penggunaannya diawasi penuh oleh dokter.

Ketamin apabila diberikan secara tunggal dapat memicu hipertensi yang cukup bermakna. Namun, ketamin hampir tidak pernah digunakan sebagai agen tunggal. Apabila diberikan dengan dosis kecil bersama agen-agen lainnya, seperti benzodiazepin atau propofol, sifat stimulasi simpatis dari ketamin dapat ditumpulkan atau dieliminasi.

Efek ketamin terhadap susunan saraf pusat antara lain mempunyai efek analgesia yang sangat kuat, akan tetapi efek hipnotiknya kurang dan disertai dengan efek disosiasi, artinya pasien mengalami perubahan persepsi terhadap rangsang dan lingkungannya.

Efek dari ketamin dapat menyebabkan pasien mimpi buruk, halusinasi dan kadang-kadang terjadi gaduh gelisah dan “banjir” kata-kata. Pasien mengalami perubahan tingkat kesadaran yang disertai tanda khas pada mata kelopak mata akan terbuka spontan dan nystagmus.