HOME WOMEN TRAVEL

Puji Arsitektur Masjid Tak Berkubah di Bandung Barat, Sandiaga: Konsep Tadabbur Alam Super Keren!

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |12:23 WIB
Puji Arsitektur Masjid Tak Berkubah di Bandung Barat, Sandiaga: Konsep Tadabbur Alam Super Keren!
Masjid Al Irsyad Satya tak berkubah di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi keberadaan Masjid Al Irsyad di Kawasan Kota Baru Parahyangan, Padalarang yang tidak hanya sebagai sarana ibadah tapi juga destinasi unggulan wisata religi di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Sandiaga saat singgah melaksanakan salat Zuhur di sela-sela kunjungan kerjanya ke Jawa Barat, pekan ini.

Menurut dia, daya tarik dari masjid ini tidak lepas dari arsitektur masjid hasil karya mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)

“Masjid Al Irsyad Ikon wisata religi di KBB ini didesain oleh sahabat kita Kang Emil (Ridwan Kamil), dan uniknya masjid ini tidak ada kubahnya namun super keren dari segi desain dan kita bisa nikmati pengalaman yang unik, lain daripada yang lain saat salat di sini,” ujar Sandiaga, mengutip laman Kemenparekraf.

Bentuk masjid yang diresmikan pada tahun 2010 ini terinspirasi dari Masjidil Haram dan Kakbah yang berbentuk kotak.

Keunikan lain masjid berkapasitas 1.500 jamaah ini juga bisa dilihat dari dinding masjid. Kisi-kisi dinding masjid ini dibuat dengan susunan bata bolong yang membentuk dua kalimat syahadat dalam huruf arab.

Halaman:
1 2
      
