Resep Masakan Sahur Sup Tom Yam, Rasa Asam Pedasnya Khas

RESEP sahur kali ini adalah sup tom yam yang memiliki rasa asam, pedas dan tentunya aromatik. Selain lezat, sup tom yam pun memiliki gizi tinggi dan tentu saja bisa menghangatkan tubuh.

Nah, berikut resep sup tom yam dari akun Instagram @resepsayur, masaknya enggak pakai ribet kok.

Bahan-bahan:

250 gram jamur merang

150 gram cumi-cumi segar

100 gram bakso ikan

250 gram udang (kupas dan sisakan buntutnya)

Kulit dan kepala udang, (jangan dibuang, untuk membuat kaldu udang)

2 liter kaldu udang

7 lembar daun jeruk

3 batang serai ( memarkan bagian putihnya)

10 irisan laos

5 buah cabe rawit merah, potong-potong

Perasan air jeruk nipis, kurang lebih dari 15 buah jeruk nipis

3 sendok makan kecap ikan

Garam, gula, kaldu jamur secukupnya

1/2 cup susu evaporated

Bumbu halus:

1 sendok teh ebi

3 siung bawang putih

6 butir bawang merah

5 buah cabe merah besar

10 buah cabe rawit merah

Minyak untuk menumis