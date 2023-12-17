RESEP sahur kali ini adalah sup tom yam yang memiliki rasa asam, pedas dan tentunya aromatik. Selain lezat, sup tom yam pun memiliki gizi tinggi dan tentu saja bisa menghangatkan tubuh.
Nah, berikut resep sup tom yam dari akun Instagram @resepsayur, masaknya enggak pakai ribet kok.
Bahan-bahan:
250 gram jamur merang
150 gram cumi-cumi segar
100 gram bakso ikan
250 gram udang (kupas dan sisakan buntutnya)
Kulit dan kepala udang, (jangan dibuang, untuk membuat kaldu udang)
2 liter kaldu udang
7 lembar daun jeruk
3 batang serai ( memarkan bagian putihnya)
10 irisan laos
5 buah cabe rawit merah, potong-potong
Perasan air jeruk nipis, kurang lebih dari 15 buah jeruk nipis
3 sendok makan kecap ikan
Garam, gula, kaldu jamur secukupnya
1/2 cup susu evaporated
Bumbu halus:
1 sendok teh ebi
3 siung bawang putih
6 butir bawang merah
5 buah cabe merah besar
10 buah cabe rawit merah
Minyak untuk menumis