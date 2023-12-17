Siti Atikoh Sebut di Luar Negeri, Daun Kelor Jadi Superfood yang Harganya Mahal

SITI Atikoh Supriyanti, istri dari Calon Presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo menyampaikan manfaat olahan daun kelor saat melakukan kunjungan ke Kampung Jawi, Kota Semarang.

Menurutnya, daun kelor bisa diolah sebagai masakan kaya nutrisi dan rendah kalori yang punya banyak khasiat, salah satunya adalah dapat digunakan untuk mengatasi masalah pertumbuhan anak atau stunting.

"Ini (daun kelor) superfood, kalau di barat namanya morina, kalau (namanya) morina mahal. Daun kelor bisa dikombinasikan dengan telur, bakwan, juga sayur bayam. Ini bagus banget dan bisa dikonsumsi semua umur," katanya.

Didampingi politisi PDI Perjuangan Hevearita G Rahayu dan Agustina Wilujeng, Atikoh tak lupa turut mempraktikkan cara mengolah daun kelor menjadi masakan bobor di hadapan masyarakat. Acara memasak bersama Atikoh ini melibatkan belasan Kelompok Wanita Tani.

Lebih lanjut Atikoh mengungkap bahwa daun kelor punya banyak nutrisi dan rendah kalori yang sangat khasiat. Salah satunya adalah dapat digunakan untuk mengatasi masalah pertumbuhan pada anak atau yang lebih sering disebut sebagai stunting.