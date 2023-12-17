Mengenal Sashimi ala Batak, Naniura yang Sampai Punya Lagu

INDONESIA memang kaya akan keberagamaan budaya, tentunya budaya ini pun menghasilkan kuliner-kuliner yang berbeda. Salah satunya adalah kuliner Sumatera Utara yang terkenal dengan Suku Bataknya.

Beberapa kuliner yang cukup terkenal dari tanah Batak antara lain seperti mie gomak, saksang, naarsik, hingga Naniura yang dikenal sebagai sashiminya orang Batak. Bagi Anda yang belum pernah bertandang ke Sumatera Utara mungkin akan sangat asing, dengan nama makanan ini.

Naniura atau sering juga disebut Dengke Mas Na Niura (ikan mas naniura), salah satu kuliner khas Batak Toba dari wilayah Toba, Danau Toba, Tapanuli Utara, Pulau Samosir dan Humbang Hasundutan.

Seperti dilansir dari berbagai sumber, saking enaknya makanan ini bahkan sampai dituangkan ke dalam sebuah lagu daerah berjudul Tabo Do Dekke Naniura yang berarti “Ikan yang diasami itu rasanya enak".

Kata “Naniura” sendiri dalam Bahasa Batak diartikan sebagai ikan yang tidak dimasak. Meskipun demikian, tidak menimbulkan aroma amis karena rendaman asam jeruk yang sekaligus membuat duri-duri halus pada ikan jadi lembut.

Naniura dapat dengan mudah di temukan di lapo (rumah makan khas Batak) dan bahkan sering disajikan sebagai hidangan rumahan yang dapat dinikmati oleh siapa saja.