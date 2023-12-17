Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Mengenal Sashimi ala Batak, Naniura yang Sampai Punya Lagu

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |17:18 WIB
Mengenal Sashimi ala Batak, Naniura yang Sampai Punya Lagu
Naniura. (Foto: Indonesia Kaya)
A
A
A

INDONESIA memang kaya akan keberagamaan budaya, tentunya budaya ini pun menghasilkan kuliner-kuliner yang berbeda. Salah satunya adalah kuliner Sumatera Utara yang terkenal dengan Suku Bataknya.

Beberapa kuliner yang cukup terkenal dari tanah Batak antara lain seperti mie gomak, saksang, naarsik, hingga Naniura yang dikenal sebagai sashiminya orang Batak. Bagi Anda yang belum pernah bertandang ke Sumatera Utara mungkin akan sangat asing, dengan nama makanan ini.

Naniura atau sering juga disebut Dengke Mas Na Niura (ikan mas naniura), salah satu kuliner khas Batak Toba dari wilayah Toba, Danau Toba, Tapanuli Utara, Pulau Samosir dan Humbang Hasundutan.

Seperti dilansir dari berbagai sumber, saking enaknya makanan ini bahkan sampai dituangkan ke dalam sebuah lagu daerah berjudul Tabo Do Dekke Naniura yang berarti “Ikan yang diasami itu rasanya enak".

Kata “Naniura” sendiri dalam Bahasa Batak diartikan sebagai ikan yang tidak dimasak. Meskipun demikian, tidak menimbulkan aroma amis karena rendaman asam jeruk yang sekaligus membuat duri-duri halus pada ikan jadi lembut.

Naniura dapat dengan mudah di temukan di lapo (rumah makan khas Batak) dan bahkan sering disajikan sebagai hidangan rumahan yang dapat dinikmati oleh siapa saja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/298/3024017/bekamal-LYGK_large.jpeg
Mengenal Bekamal, Cara Menyimpan Olahan Daging Kurban Ala Suku Osing sejak Ratusan Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/298/3022827/ini-2-kue-jajanan-pasar-indonesia-kesukaan-thom-haye-sanggup-makan-seharian-NYdg5maOpN.jpg
Ini 2 Kue Jajanan Pasar Indonesia Kesukaan Thom Haye, Sanggup Makan Seharian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/298/3021104/3-makanan-pinggir-jalan-khas-indonesia-kesukaan-jay-idzes-ppuE396ZbY.jpg
3 Makanan Pinggir Jalan Khas Indonesia Kesukaan Jay Idzes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/298/3021042/intip-restoran-indonesia-jajakan-makanan-khas-nusantara-di-kawasan-gua-hira-mekkah-UDryHVIoXa.jpg
Intip Restoran Indonesia Jajakan Makanan Khas Nusantara di Kawasan Gua Hira Mekkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/298/3015735/manggung-keliling-daerah-govinda-hobi-wisata-kuliner-khas-indonesia-qW3xkILqdX.jpg
Manggung Keliling Daerah, Govinda Hobi Wisata Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/298/3011227/lewat-roadshow-food-startup-indonesia-kemenparekraf-fasilitasi-akselerasi-bisnis-kuliner-di-surabaya-cLT3JJ4jw9.jpg
Lewat Roadshow Food Startup Indonesia, Kemenparekraf Fasilitasi Akselerasi Bisnis Kuliner di Surabaya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement