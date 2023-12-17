Tak Cuma Pedas, Wasabi Ternyata Punya Manfaat Ini Loh

WASABI merupakan salah satu bumbu Jepang yang cukup banyak dikenal. Biasanya, wasabi digunakan untuk menambah rasa pada sushi. Tapi tahukah Anda wasabi juga memiliki manfaat bagi tubuh,

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients, wasabi merupakan suplemen yang berguna untuk kesehatan kognitif. Seperti yang dipublikasikan di Medical Daily, para peneliti menemukan bahwa penggunaan suplemen makanan yang terutama mengandung 6-MSITC menghasilkan efek jangka pendek dan memori jangka panjang meningkat secara signifikan.

Dalam penelitian ini, para peneliti menguji 72 sukarelawan sehat berusia antara 60 dan 80 tahun, yang dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok mengonsumsi 100 miligram ekstrak wasabi sebelum tidur, dan kelompok lainnya mengonsumsi plasebo yang sama selama 12 minggu.

Peneliti menguji berbagai kemampuan kognitif peserta sebelum dan sesudah percobaan, termasuk fungsi eksekutif, memori, kecepatan pemrosesan, dan perhatian.

Di akhir penelitian, mereka yang memakan wasabi mengalami peningkatan memori jangka pendek dan jangka panjang, ketika diuji pada kemampuan berbahasa, konsentrasi, dan kemampuan melakukan tugas-tugas sederhana.

"Studi ini menunjukkan untuk pertama kalinya bahwa 6-MSITC memiliki manfaat pada fungsi memori pada orang dewasa lanjut usia yang sehat," tulis para peneliti.