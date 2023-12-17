Gaya Ayu Ting Ting Tampil Berwana dengan Strapless Dress, Mirip Bungkus Kado

ARTIS cantik Ayu Ting Ting memang kerap tampil cantik pada akun Instagramnya. Memang, dia kerap menampilkan gaya outfitnya yang kece dan stylish.

Na, pada postingan terbarunya, Ayu nampak anggun dalam balutan strapless dress warna-warni. Dia pun tampak menghadiri sebuah acara di salah satu stasiun televisi.

Ayu tampak memadukan penampilannya dengan high heels warna ungu. Dress yang dipakai Ayu ini cukup unik sebab seperti bungkus kado warna-warni yang menggemaskan. Dia juga terlihat styling rambutnya dengan model keriting.

Berikut potret Ayu Ting Ting pakai strapless dress warna-warni, seperti dilansir dari Instagram @ayutingting92.

Foto OOTD

Gaya OOTD Ayu Ting Ting saat memamerkan penampilannya yang stylish dan nyentrik. Di satu sisi dia terlihat unik memakai busana warna-warni dengan aksen pita di sampingnya bak bungkus kado. Dress tersebut tersebut juga memiliki model terbuka dan membuat penampilannya terlihat seksi.

"Cakep banget dah," kata riska***

"Masyaallah cantik pisan," tambah @ermaa***

Punya bentuk tubuh ideal

Ayu Ting Ting salah satu artis yang memiliki bentuk tubuh ideal. Selain menjaga pola makan, ibu satu anak ini juga rutin olahraga. Tak heran bila memakai busana apapun Ayu terlihat sangat cocok.