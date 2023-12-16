Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Raisa Pakai Dress Oranye Gandeng Artis Malaysia Merqeen

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |00:26 WIB
Potret Raisa Pakai Dress Oranye Gandeng Artis Malaysia Merqeen
Raisa. (Foto: Youtube)
PENYANYI cantik Raisa menutup penghujung tahun 2023 dengan merilis lagu dan music video atau MV untuk lagu terbarunya berjudul Tak Berharap Lagi. Lagu Tak Berharap Lagi ini ditulis oleh Andmesh Kamaleng.

Seperti judulnya, lagu ini memiliki cerita tentang kekecewaan seseorang pada pasangannya. Saking seringnya kecewa, orang itu akhirnya tak berharap lagi. Melalui postingannya di Instagram, Raisa sudah mulai mempromosikan karyanya ini dengan merilis behind the scene dari MV tersebut.

Musik video itu, berlatar hutan dengan menggunakan teknik pengambilan gambar polaroid sehingga terlihat dramatis dan estetik. Dalam MV itu, Raisa menggandeng aktor asal Malaysia Meerqeen untuk menjadi model dalam video clip tersebut.

Lantas seperti apa potret Raisa dalam music video itu? Berikut rangkumannya seperti dikutip dari Instagram @meerqeen.


Tampil anggun pakai dress

Raisa

Potret Raisa dari tampak belakang dengan latar pepohonan yang rindang. Dalam MV itu dia memakai midi dress warna oren dengan aksen ruffle di bagian dadanya. Dia memadukan outfitnya dengan high boots warna putih.

Pakai makeup tebal

Raisa

Dalam scene ini, terlihat Raisa sedang dipakaikan gelang oleh Meerqeen. Pengambilan gambar yang dekat makin memperlihatkan kecantikan istri dari Hamish Daud ini.

Raisa terlihat memakai makeup tebal dengan warna-warna natural. Sementara itu untuk lipstiknya dia memakai warna merah sehingga terlihat lebih fresh.

