5 Potret Artis di Pesta Ulang Tahun Anya Geraldine, BCL Mesra Bareng Tiko

ANYA Geraldine untuk pertama kalinya mengaku adakan pesata ulang tahun, tepatnya di usainya ke-28. Kebahagiaan tersebut tentu dirasakan dengan kehadiran para sahabat dan rekan artis lainnya.

Mereka yang datang pun berlomba mengenakan outfit paling kece dan menjadi sorotan publik.

Anya pun nampaknya memilih tema 90-an untuk pesta ulang tahunnya kali ini. Busana yanh dikenakan para selebritis yang hadir pun bernuansa vintage dan lawas.

Penasaran, siapa saja sederet seleb Tanah Air yang datang di pesta ulang tahun Anya Geraldine? Yuk simak potretnya!

1. Luna Maya

Pertama ada Luna Maya. Bintang film Suzanna: Beranak Dalam Kubur ini turut hadir dan menikmati pesta ulang tahun Anya Geraldine.

Tak sendirian, Luna juga mengajak sang kekasih, Maxime Bouttier dan kompak mengenakan busana bernuansa 90-an. Luna terlihat mengenakan jaket dan mini skirt oranye berbahan latex sehingga memberikan kesan glossy pada penampilannya.

Gaya rambutnya juga dibuat curly khas era anak muda di tahun 90-an. Luna juga mengenakan mini boots berbahan leather warna hitam yang membuat penampilan era 90-annya semakin terasa.

2. Bunga Citra Lestari

Kemudian ada Bunga Citra Lestari alias BCL. Penyanyi satu ini juga hadir di pesta ulang tahun Anya bareng selebritis lainnya.

Unge, sapaan BCL juga hadir bersama sang suami, Tiko Aryawardhana. Terlihat BCL dan Tiko kompak mengenakan busana sporty era 90-an.

Unge mengenakan jaket denim dengan mini skirt berbahan serupa, sedangkan Tiko mengenakan jaket baseball yang begitu hits di tahun 90-an.