Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Artis di Pesta Ulang Tahun Anya Geraldine, BCL Mesra Bareng Tiko

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |21:37 WIB
5 Potret Artis di Pesta Ulang Tahun Anya Geraldine, BCL Mesra Bareng Tiko
Potret artis di ulang tahun Anya Geraldine. (Foto: Instagram)
A
A
A

ANYA Geraldine untuk pertama kalinya mengaku adakan pesata ulang tahun, tepatnya di usainya ke-28. Kebahagiaan tersebut tentu dirasakan dengan kehadiran para sahabat dan rekan artis lainnya.

Mereka yang datang pun berlomba mengenakan outfit paling kece dan menjadi sorotan publik.

Anya pun nampaknya memilih tema 90-an untuk pesta ulang tahunnya kali ini. Busana yanh dikenakan para selebritis yang hadir pun bernuansa vintage dan lawas.

Penasaran, siapa saja sederet seleb Tanah Air yang datang di pesta ulang tahun Anya Geraldine? Yuk simak potretnya!

1. Luna Maya

Anya Geraldine 

Pertama ada Luna Maya. Bintang film Suzanna: Beranak Dalam Kubur ini turut hadir dan menikmati pesta ulang tahun Anya Geraldine.

Tak sendirian, Luna juga mengajak sang kekasih, Maxime Bouttier dan kompak mengenakan busana bernuansa 90-an. Luna terlihat mengenakan jaket dan mini skirt oranye berbahan latex sehingga memberikan kesan glossy pada penampilannya.

Gaya rambutnya juga dibuat curly khas era anak muda di tahun 90-an. Luna juga mengenakan mini boots berbahan leather warna hitam yang membuat penampilan era 90-annya semakin terasa.

2. Bunga Citra Lestari

BCL 

Kemudian ada Bunga Citra Lestari alias BCL. Penyanyi satu ini juga hadir di pesta ulang tahun Anya bareng selebritis lainnya.

Unge, sapaan BCL juga hadir bersama sang suami, Tiko Aryawardhana. Terlihat BCL dan Tiko kompak mengenakan busana sporty era 90-an.

Unge mengenakan jaket denim dengan mini skirt berbahan serupa, sedangkan Tiko mengenakan jaket baseball yang begitu hits di tahun 90-an.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/194/3191527/marsha-s8au_large.jpg
Potret Marsha Aruan Pose di Depan Masjid dan Berkerudung, Netizen: Mualaf?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/611/3190107/niena-QfUN_large.jpeg
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189117/viral-whr6_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement