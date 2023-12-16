Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Gamers Cantik Regiena Shaelynne, Ternyata Penggemar BLACKPINK

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |05:05 WIB
Potret Gamers Cantik Regiena Shaelynne, Ternyata Penggemar BLACKPINK
Potret cantik Regiena Shaelynne. (Foto: Instagram)
A
A
A

SOSOK Regiena Shaelynne begitu mencuri perhatian netizen. Hal itu lantaran selain memiliki paras yang cantik, Regiena juga terlihat mempunyai hobi bermain game online.

Tidak heran, jika dari hobinya tersebut, Regiena berhasil didapuk sebagai Brand Ambassador Bigetron Esports pada 31 Agustus 2022. Dia pun sering kali membuat konten dan memperkenalkan tim Bigetron Esports kepada banyak orang.

Lantas seperti apa potret cantik dirinya? Menilik dari akun Instagram pribadinya @btr_regie, Minggu (17/12/2023), berikut potret Regiena Shaelynne.

1. Pakai seragam

Regiena Shaelynne

Mengenakan sebuah seragam kebanggaan Bigetron Esports, Regiena yang mengenakan kaus warna hitam serta mini pants itu pun terlihat cantik dengan beberapa pose sederhana tapi tetap terlihat elegan.

2. Penggemar BLACKPINK

Regiena Shaelynne

Di balik parasnya yang cantik dan juga pecinta esport, siapa sangka bahwa dirinya juga seorang “Blink” atau penggemar BLACKPINK. Mengenakan sleeveless dan juga mini pants, Regiena yang memegang lightstick mengabadikan momennya ketika mengikuti konser Born Pink yang digelar Maret lalu.

Halaman:
1 2
      
