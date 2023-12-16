Potret Artis Beby Tsabina Liburan di Singapura, Cantik dan Glowing

BEBY Tsabina tengah menikmati momen liburannya di Singapura. Gadis berdarah Aceh ini pun selalu tampil memesona di setiap kegiatan.

Termasuk saat dia berpose ketika liburan di negara tetangga ini. Beby begitu memancarkan kecantikannya hingga sukses bikin netizen salah fokus.

Potret liburan Beby ini pun mengundang reaksi para netizen. Mereka ikut terpesona dengan kecantikan bintang film Rompis ini.

Penasaran seperti apa potret cantik sosok Beby Tsabina saat menikmati liburan di Singapura? Yuk simak!

1. Pose di Tengah Kolam Renang

Pertama ialah pose Beby yang cantik di tengah kolam renang. Beby menginap di salah satu hotel mewah di Singapura, yakni Marina Bay Sands.

Dalam potret ini, terlihat Beby yang mengenakan crop top model sabrina berada di tengah-tengah kolam dengan cuaca yang cerah. Beby pun terlihat memesona di tengah indahnha kolam tersebut.

2. Cantik dan Glowing

Beby juga pamer kecantikan dan wajah glowingnya di liburan kali ini. Potret selfie dara berusia 21 tahun ini berhasil bikin warganet kagum.

Terlihat kulit Beby yang cerah dan sehat terpampang di Instagram-nya. Beby pun terlihat glowing dengan pantulan cahaya matahari yang menyinari kulitnya.