Viral Outfit Musim Dingin, Bikin Louis Vuitton Ketar Ketir

MUSIM dingin pakai coat atau jaket bulu sudah biasa, tapi content creator ini punya ide outfit untuk musim dingin yang terbuat dari selimut. Siapa lagi kalau bukan Anam Chenel. Ini bukan kali pertama dirinya mencetuskan ide-ide outfit yang nyeleneh.

Dalam unggahan pada akun Instagram @anam_chenel, Sabtu (16/12/2023), Anam tampil menggunakan jaket dan celana panjang yang tidak biasa. Hal ini karena outfit tersebut dibuat dari selimut yang berwarna merah cabai dengan motif bunga dan dedaunan. Dirinya tampak begitu percaya diri dengan outfit rancangannya.

“Outfit musim dingin selimut sejuta umat,” tulisnya pada keterangan vide.

Disebut sejuta umat karena selimut dengan motif tersebut banyak dijual di pasaran, sehingga banyak orang yang memiliki selimut dengan motif serupa.