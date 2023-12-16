Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Perayaan Ulang Tahun Anya Geraldine, Usung Tema Retro

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |17:09 WIB
Potret Perayaan Ulang Tahun Anya Geraldine, Usung Tema Retro
Potret ulang tahun Anyta Geraldine. (Foto: Instagram)
KEBAHAGIAAN tengah menyelimuti hati Anya Geraldine. Dia baru saja merayakan ulang tahun ke-28 tahun pada Jumat (15/12/2023).

Pada ulang tahunnya kali ini, selebgram yang sudah membintangi banyak judul film itu mengadakan pesta ulang tahun untuk pertama kalinya. Dia mengusung pesta dengan dengan tema retro 80's dan 90's.

Beberapa rekan selebritis pun turut memeriahkan pesta ulang tahun Anya dengan mengenakan busana terbaiknya ala anak 80 dan 90-an.

Yuk intip penampilan Anya Geraldine serta kemeriahan perayaan ulang tahunnya yang dibagikan melalui akun Instagram @anyageraldine serta beberapa akun rekannya berikut ini:

1. Tampil memukau dengan outfit dan makeup bergaya retro

Anya

Tampil sebagai yang punya acara, Anya Geraldine tentu tak ingin kalah memukau dengan tamunya. Anya tampil nyentrik dengan atasan berwarna pink metalic yang dipadukan dengan outer bulu warna soft pink. Anya melengkapi penampilannya yang unik itu dengan mini skirt yang juga berwarna pink. 

Penampilannya pun dipermanis dengan aksesori belt hitam, bandana pink dengan hiasan bintang serta anting. Anya tampil dengan make up flawless tetapi menonjolkan area mata menggunakan eyeshadow pink pastel khas 80-90an.

2. Didampingi kekasih

Anya

Anya Geraldine didampingi oleh sang kekasih Nadif Zahiruddin saat momen tiup lilin dan pemotongan kue. Hal ini terungkap dari unggahan akun Instagram Hassan Alaydrus, sahabat Anya dan Nadif. Melalui akun @hassanalaydrus, dia mengunggah video saat Nadif berada di samping Anya saat menyanyikan lagu Happy Birthday to You.!

