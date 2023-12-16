Meriahnya GLITZ & GLAM Appreciation Night 2023, Persembahan Istimewa dari HARRIS Hotel dan Pop! Hotel Kelapa Gading

TAHUN ini, HARRIS Hotel dan Pop! Hotel Kelapa Gading mempersembahkan suatu perayaan istimewa yang disebut sebagai GLITZ & GLAM Appreciation Night 2023. Acara yang dilaksanakan ini bukanlah sembarang acara biasa, melainkan sebuah malam apresiasi yang diperuntukkan bagi para tamu setia, rekan media, dan klien korporat yang telah memberikan dukungan.

Keputusan untuk memilih tema Glitz & Glam menjadi pilihan yang menarik dan dinilai paling tepat oleh tim penyelenggara. Awalnya, para staf diberikan kebebasan untuk mengusulkan tema, dan setelah melalui proses seleksi yang cermat, tema inilah yang akhirnya terpilih. Apa yang membuatnya begitu istimewa?

Untuk menggali lebih dalam tentang perayaan istimewa ini, Okezone.com telah berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Derry Henryaningsih, Director of Sales HARRIS Hotel Kelapa Gading.

GLITZ & GLAM Appreciation Night bukan hanya sekadar pertemuan biasa, tetapi juga sebuah pesta meriah yang dibuka dengan nuansa kemewahan. Setiap aspek acara ini dipersiapkan dengan seksama, menciptakan suasana yang penuh gemerlap dan elegan.

Ballroom dihias sedemikian rupa dengan detail-detail glamor yang menciptakan atmosfer megah sejak tamu pertama kali memasuki tempat tersebut. Salah satu daya tarik utama acara ini adalah penampilan live music yang menghibur para tamu sepanjang malam. Musik yang dipilih dengan cermat tidak hanya menyajikan hiburan, tetapi juga mendukung tema Glitz & Glam yang diusung.

Tak hanya itu, para tamu juga memiliki kesempatan untuk menyimpan momen indah mereka di acara ini melalui 360 photo booth yang disediakan. Agar tamu tidak hanya membawa pulang kenangan visual, panitia juga menyiapkan doorprize dan grand prize yang menarik.

Inilah bentuk apresiasi nyata dari pihak penyelenggara kepada para tamu yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan HARRIS Hotel dan Pop! Hotel.

Tidak ketinggalan, ragam makanan yang disajikan pada malam tersebut juga menggambarkan keberagaman budaya. Salah satunya, kelezatan nasi ayam biryani, sebuah sajian klasik dengan rempah-rempah khas yang meresap dalam setiap butir nasi, menciptakan harmoni cita rasa yang memikat.