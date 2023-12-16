Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Masa Muda Eva Manurung, Ibunda dari Virgoun

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |09:43 WIB
5 Potret Masa Muda Eva Manurung, Ibunda dari Virgoun
Potret masa muda Eva Manurung (Foto: Instagram)
A
A
A

INILAH 5 potret masa muda Eva Manurung begitu menawan. Tidak hanya cantik, ibunda Virgoun itu juga sangat berprestasi dalam bidang musik dan sering tampil dalam beberapa acara.

Bakat bermusiknya sudah ia asah sejak masih muda. Eva bahkan sudah pernah merilis album yang membesarkan namanya.

Berikut adalah 5 potret masa muda Eva Manurung melansir akun Instagram pribadinya @evamanurung1105.

1. Cantik dengan Blouse Putih

Eva Manurung

Eva Manurung sempat membagikan potret ketika ia menjadi finalis musik tahun 80-an. Dalam potret tersebut, terlibat ibunda Virgoun itu mengenakan blouse putih senada dengan roknya. Terlihat sejak dulu ia identik dengan potongan rambut ikan pendeknya.

2. Senyum Manis Dapat Penghargaan

Eva Manurung

Bakat bermusik Virgoun ternyata turun dari sang ibu. Pada usia 16 tahun, Eva Manurung sudah memenangkan berbagai penghargaan.

Salah satunya penghargaan Festival BRTV. Pada potret kali ini Eva Manurung tengah menerima penghargaan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190388//inara_rusli-JaRA_large.jpg
Inara Rusli Gadaikan Harta Gana-Gini, Eva Manurung: Enggak Bisa Suka-Suka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190211//eva_manurung-C6T7_large.jpg
Cegah Cucu Jadi Korban Perundungan, Ibunda Virgoun Ingin Rebut Hak Asuh Anak dari Inara Rusli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188906//virgoun-sVbt_large.jpg
Virgoun Berencana Ambil Alih Hak Asuh Anak usai Inara Rusli Terjerat Kasus Perzinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188688//inara_rusli-87up_large.jpg
Inara Rusli Klaim Ditipu Insanul Fahmi, Mantan Mertua Lempar Sindiran: Yang Bener?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement