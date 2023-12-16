5 Potret Masa Muda Eva Manurung, Ibunda dari Virgoun

INILAH 5 potret masa muda Eva Manurung begitu menawan. Tidak hanya cantik, ibunda Virgoun itu juga sangat berprestasi dalam bidang musik dan sering tampil dalam beberapa acara.

Bakat bermusiknya sudah ia asah sejak masih muda. Eva bahkan sudah pernah merilis album yang membesarkan namanya.

Berikut adalah 5 potret masa muda Eva Manurung melansir akun Instagram pribadinya @evamanurung1105.

1. Cantik dengan Blouse Putih





Eva Manurung sempat membagikan potret ketika ia menjadi finalis musik tahun 80-an. Dalam potret tersebut, terlibat ibunda Virgoun itu mengenakan blouse putih senada dengan roknya. Terlihat sejak dulu ia identik dengan potongan rambut ikan pendeknya.

2. Senyum Manis Dapat Penghargaan





Bakat bermusik Virgoun ternyata turun dari sang ibu. Pada usia 16 tahun, Eva Manurung sudah memenangkan berbagai penghargaan.

Salah satunya penghargaan Festival BRTV. Pada potret kali ini Eva Manurung tengah menerima penghargaan tersebut.