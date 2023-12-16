Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jam Tangan Gibran Rakabuming saat Debat Capres Jadi Sorotan, Harganya Capai Rp1 Miliar

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |02:30 WIB
Jam Tangan Gibran Rakabuming saat Debat Capres Jadi Sorotan, Harganya Capai Rp1 Miliar
Gibran Rakabuming. (Foto: MPI)
A
A
A

DEBAT Capres perdana kemarin memang menyita banyak perhatian, tidak hanya paparan para capres saja yang menjadi perhatian, tapi juga penampilannya. Nah, salah satu yang mencuri perhatian adalah penampilan Calon Wakil Presiden RI Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming.

Pasalnya, Putra Presiden RI Joko Widodo ini terlihat menggunakan jam tangan mahal. Momen itu terlihat saat diunggah salah satu akun Instagram, @tiktokrepair.

Gibran

Dalam postingan itu, terlihat potret Gibran mengenakan salah satu jam tangan mewah dengan harga selangit. “Gibran Rakabuming Raka tampil elegan dengan jam tangan Audemars Piguet Royal Oak-nya,” tulis akun itu.

Gibran mengenakan jam tangan dari salah satu brand mewah asal Swiss, Audemars Piguet seri Royal Oak Special Edition. Dilansir laman resmi Audemars Piguet, jam tersebut memiliki ukuran 41 mm dengan ketebalan 10,5 mm.

Jam tangan itu memiliki model emas putih dengan pelat jam berwarna biru yang menambah kesan maskulin pada jam tersebut. Jam ini memiliki casing emas putih 18 karat, kristal safir anti silau dan bagian belakang casing yang dikunci dengan sekrup.

Jam tangan AP edisi ini juga memiliki bagian gelang emas putih 18 karat dengan gesper lipat yang membuat semakin elegan. Selain elegan, jam ini juga tahan air hingga ke dalaman 50 meter sehingga aman digunakan dalam keadaan basah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/611/3117379/viral_wapres_gibran_bagikan_skincare_gratis_untuk_siswa_di_sekolah_ternyata_ini_manfaatnya-rg0Z_large.jpg
Viral Wapres Gibran Bagikan Skincare Gratis untuk Siswa di Sekolah, Ternyata Ini Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/612/3078844/potret_gibran_rakabuming_pakai_seragam_loreng_disebut_mirip_hyun_bin-5CvE_large.jpg
Potret Gibran Rakabuming Pakai Seragam Loreng, Disebut Mirip Hyun Bin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/194/3076642/gibran-FWOX_large.jpg
Gibran Gagah dengan Beskap saat Pelantikan, Didampingi Selvi Ananda Anggun Berkebaya Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/338/3069025/gibran-AovT_large.jpg
Relawan Mas Gibran Gelar Aksi Sosial di Jakarta, Sasar Ojol dan Warga Kurang Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060453/rocky_gerung-RD1g_large.jpeg
Rocky Gerung Dilaporkan ke Polisi Tuding Gibran Rutin Terima Setoran Uang dari Menteri Setiap Sabtu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/512/3047507/gibran_rakabuming_raka-47VN_large.jpg
Setelah Jadi Wapres Terpilih, Gibran Rakabuming Jadi Warga Mana?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement