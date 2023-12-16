Jam Tangan Gibran Rakabuming saat Debat Capres Jadi Sorotan, Harganya Capai Rp1 Miliar

DEBAT Capres perdana kemarin memang menyita banyak perhatian, tidak hanya paparan para capres saja yang menjadi perhatian, tapi juga penampilannya. Nah, salah satu yang mencuri perhatian adalah penampilan Calon Wakil Presiden RI Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming.

Pasalnya, Putra Presiden RI Joko Widodo ini terlihat menggunakan jam tangan mahal. Momen itu terlihat saat diunggah salah satu akun Instagram, @tiktokrepair.

Dalam postingan itu, terlihat potret Gibran mengenakan salah satu jam tangan mewah dengan harga selangit. “Gibran Rakabuming Raka tampil elegan dengan jam tangan Audemars Piguet Royal Oak-nya,” tulis akun itu.

Gibran mengenakan jam tangan dari salah satu brand mewah asal Swiss, Audemars Piguet seri Royal Oak Special Edition. Dilansir laman resmi Audemars Piguet, jam tersebut memiliki ukuran 41 mm dengan ketebalan 10,5 mm.

Jam tangan itu memiliki model emas putih dengan pelat jam berwarna biru yang menambah kesan maskulin pada jam tersebut. Jam ini memiliki casing emas putih 18 karat, kristal safir anti silau dan bagian belakang casing yang dikunci dengan sekrup.

Jam tangan AP edisi ini juga memiliki bagian gelang emas putih 18 karat dengan gesper lipat yang membuat semakin elegan. Selain elegan, jam ini juga tahan air hingga ke dalaman 50 meter sehingga aman digunakan dalam keadaan basah.