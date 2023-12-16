Viral Potret Lawas Ganjar Pranowo, Netizen: John Mayer Gandeng Cewek Berhijab

CALON Presiden 2024 Ganjar Pranowo baru-baru ini viral di media sosial X karena salah satu foto lawasnya. Di potret lawas itu rambut Ganjar masih tampak berwarna hitam legam, tidak putih seperti saat ini.

Tapi, yang menarik perhatian netizen tentu saja bukan warna rabutnya, tapi penampilan Ganjar Pranowo yang disebut mirip artis. Ya, Ganjar disebut mirip dengan penyanyi asal Amerika Serikat, John Mayer.

Postingan potret lawas dari Ganjar Pranowo itu pertama kali diunggah oleh seorang netizen dengan akun X @muthiastp.

“Ya Allah kirain John Mayer. Cakep banget,” tulis akun X tersebut.

Dalam potret tersebut, Ganjar Pranowo yang diperkirakan masih berusia muda itu tampak menggendong putra tunggalnya ketika masih bayi, yakni Alam Ganjar.

Ganjar yang terlihat simpel mengenakan kemeja polo berwarna navy itu juga tampak berfoto di sebelah sang istri, Siti Atikoh yang tampil dengan busana serba putih lengkap dengan hijabnya.

Pandangannya tampak serius ketika menggendong Alam dalam dekapannya. Sementara Siti Atikoh terlihat melempar ekspresi senyum manisnya ke arah kamera.