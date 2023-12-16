Prediksi Tren Kecantikan ala Remaja 2024, Suka yang Simpel

TREN kecantikan akan mengalami perubahan setiap tahunnya. Jelang akhir 2023 dan menuju 2024, tentu sudah akan ada prediksi yang akan menjadi hits.

Salah satunya adalah tren kecantikan ala remaja. Ya, saat ini remaja sudah mulai peduli pada kecantikan. Mereka sudah mulai menggunakan skincare dan juga makeup untuk bisa tampil lebih percaya diri.

Hal itu disampaikan oleh Brand and Marketing Manager My Bestie, Christina Willy, bahwa hingga saat ini gerainya didominasi oleh para remaja.

"Kalau dilihat banyak anak-anak SMP yang masih pakai seragam datang coba makeup, coba parfume. Mereka mulai sadar sama penampilan, mau ke sekolah wangi terus fresh penampilannya," ujarnya.

Membahas soal kecantikan, lantas seperti apa sih trennya di kalangan remaja di 2024 mendatang? Berikut rangkumannya.

1. Suka makeup simple

Meski remaja yang tergolong Gen Z ini merupakan generasi yang suka eksplor dan mengekspresikan diri, tapi makeup mereka lebih suka sesuatu yang simple. Untuk warna-warnanya lebih ke natural dan pink.

2. Jadikan influencer sebagai patokan

Sebelumnya, para remaja ini saat membeli produk kecantikan selalu membaca ingredient atau kandungan yang ada di dalam produk. Namun, kini mereka tidak melakukan itu karena menjadikan influencer sebagai patokan.

"Influencer sekarang banyak banget yang review produk. Jadi ketika dia mau beli, dia akan lihat reviewnya, termasuk kandungan di dalamnya. Jadi trennya mereka ketika sampai di store nggak tanya panjang-panjang karena udah tahu apa yang mau dibeli," tambah Christine.