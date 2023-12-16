Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Manfaat Gunakan Sampo Tanpa SLS, Cegah Iritasi hingga Angkat Minyak Berlebih

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |16:00 WIB
5 Manfaat Gunakan Sampo Tanpa SLS, Cegah Iritasi hingga Angkat Minyak Berlebih
Manfaat menggunakan sampo tanpa SLS. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

RAMBUT merupakan mahkota bagi setiap orang termasuk wanita. Untuk itu, rambut perlu dirawat dengan baik agar kesehatannya tetap terjaga. Salah satunya menjaga rambut dari produk-produk berbahan kimia seperti sampo yang mengandung sodium lauryl sulfate alias SLS.

Perlu dipahami bahwa sampo yang mengandung SLS dapat berdampak buruk pada kesehatan rambut. Bahayanya sampo berbahan SLS ini pun diungkap oleh Yulia Astuti, influencer sekaligus CEO MoZ5 Salon Muslimah. Yulia mengatakan, sampo berbahan SLS bisa membuat rambut rusak hingga menyebabkan iritasi bagi kulit yang sensitif.

“SLS pada sampo itu detergent ya. Nah untuk mereka yang sensitif kulit kepalanya itu gak bisa kena SLS ini. Aku sendiri pernah pakai sampo mengandung SLS dan banyak bruntusan, makin lama makin parah,” kata Yulia dalam peluncuran sampo non SLS Moayu by Moz5, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2023).

Yulia pun memutuskan menghadirkan sampo non SLS dengan bahan-bahan alami yang baik untuk kesehatan rambut. Selain itu, Yulia juga membagikan manfaat dari penggunaan sampo non SLS yang baik untuk perawatan rambut dan kulit kepala sensitif.

Lantas apa saja manfaatnya? Yuk disimak!

Perawatan Rambut

1. Tidak Membuat Kulit Iritasi

Pertama ialah mengatasi hingga tidak membuat kulit kepala menjadi iritasi. Kandungan sampo non SLS akan lebih aman dan natural sehingga tidak membuat kulit yang sensitif mengalami peradangan.

“Yang sering alergi di bagian kulit kepala, leher hingga wajah, itu harus pakai sampo non SLS karena bahannya yang alami khusunya buat kulit kepala,” ungkap Yulia.

2. Mencegah Rambut Kusam

Kemudian mencegah rambut kusam. Sampo non SLS dapat mencegah warna rambut memudar hingga mengalami kekusaman. Untuk rambut yang diwarnai pun, sampo non SLS akan menjaga warna cat tersebut sehingga tidak mudah pudar dan kusam.

“Warna rambut jadi lebih pudar. Kalau teman-teman punya rambut hitam tapi kok lama-lama agak kecoklatan kusam, nah itu bisa jadi karena penggunaan sampo yang mengandung SLS,” papar Yulia.

Halaman:
1 2
      
