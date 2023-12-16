Berapa Banyak Jumlah Oatmeal yang Boleh Dikonsumsi Setiap Hari? Ini Penjelasannya

OATMEAL termasuk salah satu menu makanan sehat. Tidak heran jika oatmeal menjadi hidangan andalan untuk sarapan. Mengutip dari Eat This Not That, Sabtu (16/12/2023) oatmeal membantu menurunkan kadar kolesterol berbahaya, membantu mengurangi nafsu makan, meningkatkan mikrobiota usus, hingga meningkatkan kekebalan tubuh.

Namun, untuk mendapatkan manfaat tersebut Anda tidak boleh mengonsumsi oatmeal dalam jumlah sembarangan. Mengonsumsi oatmeal yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan pencernaan.

Sementara jika terlalu sedikit mengonsumsi oatmeal maka tidak akan mendapat kandungan nutrisi yang tepat untuk oatmeal.

Lantas berapa banyak oatmeal yang boleh dikonsumsi setiap harinya oleh manusia?

Cara terbaik untuk benar-benar merasakan manfaat oatmeal adalah dengan menikmati satu cangkir gandum yang dimasak atau 1/2 cangkir gandum mentah setiap harinya. Satu porsi cangkir memiliki empat gram serat, serta dosis thiamin, fosfor, dan magnesium yang bermanfaat.

Oat secara alami bebas dari natrium dan rendah lemak total dan lemak jenuh, dan mereka juga mengandung senyawa bioaktif, beberapa di antaranya adalah antioksidan kuat.

Satu porsi gandum polos (original tanpa pemanis) mengandung sekitar 160 kalori, dengan sekitar 3,5 gram total lemak, kurang dari satu gram lemak jenuh, dan enam gram protein.

Satu porsi oatmeal juga menyediakan sekitar 28 gram karbohidrat, di mana hanya ada satu gram gula alami. Namun, jika Anda menikmati oatmeal instan yang dimaniskan, biasanya sudah mengandung tambahan gula.

Menikmati satu porsi gandum tanpa pemanis setiap hari adalah cara yang bagus untuk membantu meningkatkan serat dalam diet Anda. Selain itu, dengan menambahkan porsi gandum utuh ke menu sarapan Anda, maka akan membuat tubuh lebih berenergi yang akan membantu Anda tetap kenyang lebih lama.

Selain jumlah takaran, cara masak oatmeal pun perlu untuk diperhatikan agar tubuh benar-benar mendapat manfaat dari oatmeal yang dimakan. Perhatikanlah beberapa cara memasak oats yang benar seperti berikut ini: