99 Persen Penduduk Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19, Mengapa Masih Membutuhkan Vaksin Booster?

STAF Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Ngabila Salama menyebutkan dari hasil survei yang didapat, sebanyak 99 Persen penduduk Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19.

Meskipun begitu, masyarakat tetap diminta untuk melakukan vaksinasi booster. Karena imunitas atau antibodi yang sudah terbentuk di dalam tubuh memang tidak serta merta membuat seseorang sangat kebal dan menjadi tidak terinfeksi sama sekali.

“Vaksinasi booster diberikan untuk mencegah keparahan dan kematian Covid-19,” kata Ngabila, dikutip dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/12/2023).