HOME WOMEN HEALTH

Viral Penemuan Mayat di Kampus, Ini Penjelasan Ahli Tentang Sistem Pengadaan dan Perawatan Kadaver

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |07:00 WIB
Viral Penemuan Mayat di Kampus, Ini Penjelasan Ahli Tentang Sistem Pengadaan dan Perawatan Kadaver
Mengenal kadaver. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BARU-baru ini media sosial diramaikan dengan penemuan mayat di lantai 15 Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia (Unpri), Medan, Sumatera Utara (Sumut). Ternyata mayat tersebut adalah kadaver atau jenazah manusia yang diawetkan untuk keperluan pendidikan dalam ilmu kedokteran mengenai anatomi kehidupan.

Pengurus Besar Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia (PB PAAI) merespon ramainya pemberitaan mengenai kadaver tersebut. Divisi Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat, dr. Isabella Kurnia Liem, M.Biomed., Ph.D. menjelaskan pengadaan kadaver bisa jadi atas persetujuan tertulis pihak terlibat semasa hidup dan mayat yang tak diurus pihak keluarga atau tak dikenal.

“Bahkan ada yang lebih dari satu tahun kami tunggu tidak ada yang ngurus, baru kami manfaatkan untuk pendidikan,” kata dr. Isabella dalam Media Briefing PB Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia: Mengenal Etika Cadaver, Jumat 15 Desember 2023.

Jenazah Kadaver

Kadaver harus disimpan laboratorium anatomi, tidak bisa dibiarkan begitu saja di ruangan mayat biasa. Selain itu, pihak kampus harus menghubungi rumah sakit untuk mengambil kadaver yang bertujuan untuk kepentingan pendidikan kedokteran.

“Untuk kadaver ini kepentingannya itu di bidang kedokteran dan biomedik sumber asalnya tentu dari rumah sakit pihak kampus tidak punya wewenang,” tutur dr. Isabella.

Lebih lanjut, apabila hanya salah satu bagian dari mayat kadaver yang digunakan, maka kadaver dapat disimpan kembali untuk keperluan praktik lainnya. Untuk menghargai mayat kadaver yang sudah rela menjadi media pembelajaran para calon dokter, maka diperlukan cara tersendiri untuk merawat kadaver.

Halaman:
1 2
      
