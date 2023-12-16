Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kemenkes Keluarkan Surat Edaran, Imbau Masyarakat Lengkapi Dosis Vaksinasi Covid-19

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |04:00 WIB
Kemenkes Keluarkan Surat Edaran, Imbau Masyarakat Lengkapi Dosis Vaksinasi Covid-19
Masyarakat diimbau lengkapi vaksin. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) RI pada hari ini, Jumat 15 Desember 2023 baru saja mengeluarkan surat edaran mengenai himbauan masyarakat untuk melengkapi dosis vaksinasi Covid-19, khususnya menjelang liburan akhir tahun.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas di lingkungan masyarakat.

Tidak hanya itu, melalui surat edaran yang dikeluarkan, pemerintah juga menyampaikan untuk para pelaku perjalanan luar negeri, termasuk jemaah haji dan umroh agar selalu waspada terhadap lonjakan Covid-19.

Mengingat terjadinya peningkatan kasus pada sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, bahkan Indonesia. Oleh karena itu, langkah pengendalian sangat diperlukan dalam menangani kasus tersebut tidak semakin buruk.

Covid-19

Lebih lanjut, untuk mengantisipasi penyebaran virus pemerintah memberikan beberapa poin kepada masyarakat terkait pencegahan melalui vaksinasi, yaitu bagi masyarakat yang belum pernah mendapat vaksin Covid-19 untuk segera melakukan vaksinasi di fasilitas kesehatan terdekat.

Poin kedua yaitu bagi masyarakat terutama pada kelompok rentan seperti lansia dan dewasa yang memiliki komorbid, serta penyandang imunokompromais yang sudah pernah diberikan vaksin Covid-19 minimal 6-12 bulan lalu, sudah dapat diperbolehkan melakukan pemberian satu dosis vaksin Covid-19.

