HOME WOMEN TRAVEL

Terungkap! Ini 3 Lokasi yang Diyakini Pusat Saranjana, Kota Gaib Penuh Misteri di Kalimantan

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |18:15 WIB
Terungkap! Ini 3 Lokasi yang Diyakini Pusat Saranjana, Kota Gaib Penuh Misteri di Kalimantan
Ilustrasi kota gaib (Foto: Pxfuel)
A
A
A

SARANJANA dipercaya sebagai kota gaib penuh misteri di Kalimantan. Tapi letaknya masih menimbulkan perdebatan. Berbagai cerita muncul menggambarkan keunikan kota tak kasat mata yang dipercaya sebagai pusat kerajaan jin tersebut.

Beberapa kejadian mistis yang terjadi di Kalimantan dikaitkan dengan Saranjana. Lalu di mana lokasi pastinya?

Meski keberadaan masih misteri, namun Kota Saranjana rupanya pernah tercatat dalam peta kuno. Di antaranya adalah peta Salomon Muller 1854, peta Isaac Dornseiffen 1868, kamus Pieter Johannes Veth 1869, hingga Sketch Map of the Residency Southern and Eastern Division of Borneo 1913.

