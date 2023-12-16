Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Jin Penunggu Rumah Dukun Santet di Arab Saudi Ngamuk, Muncul Sosok Hitam Bikin Merinding!

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |06:15 WIB
Viral Jin Penunggu Rumah Dukun Santet di Arab Saudi Ngamuk, Muncul Sosok Hitam Bikin Merinding!
Sosok hitam misterius diduga jin penunggu bekas rumah dukun santet di Arab Saudi (Foto: Instagram/@almanmulyana15)
A
A
A

SEBUAH video penampakan sosok misterius diduga jin penunggu rumah tukang sihir alias dukun santet di Arab Saudi viral di media sosial.

Keberadaan ahli sihir atau sahiratun dalam bahasa Arab sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam.

Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi Wasallam saja pernah terkena sihir yang dikirimkan seorang Yahudi dari Bani Zuraiq bernama Labid bin Al 'Asham.

Pada video yang diunggah oleh akun Instagram @almanmulyana15, nampak seorang anak muda dengan penuh rasa penasaran memberanikan masuk ke rumah bekas seorang tukang sihir.

Rumah Dukun Santet di Arab Saudi

(Foto: Instagram/@almanmulyana15)

Rumah gelap menyeramkan itu telah lama ditinggalkan dan interiornya sangat menyeramkan. Konon, kisah seputar rumah ini menyebutkan bahwa saat ini rumah tersebut dihuni oleh jin kafir yang jahat dan suka melawan alias ngeyel.

"Rumah ini sudah lama tak berpenghuni dan interiornya sangat menyeramkan," ucap Alman Mulyana yang sudah lama bekerja di Arab Saudi ini.

Perlahan pria itu memasuki ruangan yang gelap dan membaca Ayat Kursi. Namun, di tengah pembacaan Ayat Kursi pintu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya.

Tak lama kemudian muncul sosok hitam misterius dengan wajah menyeramkan. Nampak sosok diduga jin penunggu rumah yang mirip genderuwo itu menatap tajam ke arah kamera dengan sesekali mengedipkan mata.

Halaman:
1 2
      
