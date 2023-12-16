Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Misteri Asal-usul Kota Bawah Laut yang Ditemukan 10 Tahun Lalu Terungkap, Begini Faktanya!

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |19:00 WIB
Misteri Asal-usul Kota Bawah Laut yang Ditemukan 10 Tahun Lalu Terungkap, Begini Faktanya!
Ilustrasi kota Atlantis. (Foto: Legendsandmyts)
A
A
A

MISTERI kota bawah air tersembunyi yang ditemukan di dasar laut Zakynthos, Yunani mulai terpecahkan. Lewat penelitian, para ilmuwan mengungkap keberadaan dan asal usul kota tersebut.

Penemuan kota bawah laut itu terjadi pada 2013, ketika reruntuhan misterius ditemukan di lepas pantai Zakynthos, pulau terbesar ketiga di Kepulauan Ionia yang namanya diambil dari mitologi Yunani.

Penelitian terus berlanjut untuk mengungkap misterinya. Baru-baru ini, para ilmuwan menemukan gumpalan air besar yang hilang di tengah Atlantik. Mereka juga berhasil menemukan benua yang hilang selama 375 tahun.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement