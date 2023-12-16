Misteri Asal-usul Kota Bawah Laut yang Ditemukan 10 Tahun Lalu Terungkap, Begini Faktanya!

MISTERI kota bawah air tersembunyi yang ditemukan di dasar laut Zakynthos, Yunani mulai terpecahkan. Lewat penelitian, para ilmuwan mengungkap keberadaan dan asal usul kota tersebut.

Penemuan kota bawah laut itu terjadi pada 2013, ketika reruntuhan misterius ditemukan di lepas pantai Zakynthos, pulau terbesar ketiga di Kepulauan Ionia yang namanya diambil dari mitologi Yunani.

Penelitian terus berlanjut untuk mengungkap misterinya. Baru-baru ini, para ilmuwan menemukan gumpalan air besar yang hilang di tengah Atlantik. Mereka juga berhasil menemukan benua yang hilang selama 375 tahun.

