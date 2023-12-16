Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tetapkan Hari Lahir Malahayati dan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Resmi, UNESCO Tuai Apresiasi

Salman Mardira , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |16:51 WIB
Tetapkan Hari Lahir Malahayati dan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Resmi, UNESCO Tuai Apresiasi
Ilustrasi Laksamana Keumalahayati atau Malahayati.
A
A
A

DIASPORA Global Aceh (DGA) mengapresiasi keputusan UNESCO yang menetapkan hari kelahiran pahlawan nasional Keumalahayati, Laksamana Perempuan dari Aceh (1550-1615) sebagai hari perayaan internasional. Kemudian menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-7 dalam pertemuan-pertemuan UNESCO.

Apresiasi itu dituangkan dalam rekomendasi Kongres Luar Biasa DGA, wadah pemersatu masyarakat Aceh di perantauan baik di dalam maupun di luar negeri yang berlangsung di Wisma Taman Iskandar Muda (TIM), Jalan Perahu, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12/2023).

Rekomendasi tersebut dibacakan Ketua Umum DGA, Mustafa Abubakar didampingi Sekretaris Jenderal DGA, Surya Darma.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement